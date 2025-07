Ultim’ora Djokovic, annuncio improvviso: i tifosi trattengono il fiato

Il torneo di Wimbledon è giunto al termine ed ha visto ancora una volta una grande finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Stavolta è stato l’azzurro a trionfare, Jannik non si è arreso dopo aver perso il primo set ed ha vinto in rimonta chiudendo in quattro set e portando a casa il quarto e probabilmente più importante Slam della sua giovane ma già straordinaria carriera. I due finalisti hanno dimostrato che questa è solo l’inizio di una straordinaria rivalità mentre uno degli sconfitti è senza dubbio Novak Djokovic.

I tifosi del campione serbo speravano che questa fosse l’occasione buona per ripartire, d’altronde sull’erba c’erano maggiori margini e in molti pensavano che questa potesse essere l’ultima chance reale di vincere il tanto agognato 25esimo titolo del Grande Slam. Le cose purtroppo per Nole non sono andate cosi e anzi Djokovic è stato letteralmente asfaltato in semifinale, mai in gara contro il poi vincitore del torneo Novak Djokovic.

Una sconfitta che scalfisce sicuramente le certezze future di Djokovic, in particolare riguardo la possibilità di vincere ancora in un torneo del Grande Slam, una sfida con tre set su cinque a disposizione. Il tennista balcanico ha 38 anni ed ormai sia tifosi che addetti ai lavori hanno dubbi riguardo la possibilità di vincere ancora Slam e di questo e tanto altro ha parlato John McEnroe.

John McEnroe netto sul futuro di Novak Djokovic

Ormai in conferenza Djokovic appare quasi rassegnato alla realtà e che ormai c’è almeno uno ma potrebbe dire due tennisti superiori e anche abbastanza. Sinner ad esempio ha battuto Djokovic per ben cinque volte consecutive e lo ha fatto nettamente, lasciando davvero solo le briciole a tutti gli avversari. Poco da fare e ora Nole ha la consapevolezza che sarà dura battere nuovamente questi rivali.

A riguardo è intervenuto anche l’ex tennista John McEnroe che ha analizzato la situazione della leggendaria stella di Belgrado durante un intervento alla BBC, canale dove è inviato. E McEnroe ha tuonato: “E’ incredibile che Nole sia arrivato cosi lontano, e che sia arrivato ad un livello tale per cosi tanto tempo, ora invece è più normale”. Sul futuro McEnroe ha incalzato: “E’ la prima volta che lo vedo e penso ‘Non sono sicuro che tornerà’, non sono sicuro che accetterà di giocare essendo 1 o 2 livelli sotto quei ragazzi”.