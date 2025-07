Il Paradiso delle Signore 10, la GMM lo fa fuori: fan ammutoliti

Tra poco meno di due mesi i fan de Il Paradiso delle Signore potranno finalmente soddisfare la loro curiosità. Appuntamento a lunedì 8 settembre per il primo episodio della nuova stagione della storica soap ambientata nella Milano del boom economico, con le sue atmosfere di metà anni Sessanta.

In attesa delle nuove puntate inedite, da agosto Viale Mazzini manderà in onda le repliche degli ultimi episodi della nona stagione ovvero le puntate trasmesse a maggio 2025. La coda della scorsa stagione farà da traino al nuovo capitolo del period drama di Rai 1. Una specie di “ripasso” degli episodi più emozionanti della scorsa primavera.

Su tutti spiccherà certamente la scioccante rivelazione di Adelaide a Umberto, che ha appreso dalla bocca della contessa di essere il padre biologico di Odile. Il commendatore e la contessina sono dunque padre e figlia. L’intesa maturata tra i due collaborando alla GMM aveva dunque un fondamento profondo. Dalle anticipazioni emerge però che nella prossima stagione uno dei protagonisti della Galleria Milano Moda verrà estromesso senza troppi riguardi.

Il Paradiso delle Signore 10, chi verrà fatto fuori dalla Galleria Milano Moda

Le anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che avverrà una rivoluzione nell’organico della GMM. Tancredi di Sant’Erasmo non sarà più ai vertici della direzione. I fan ricorderanno bene che quella che si è conclusa a maggio è stata la stagione del delirio di onnipotenza di Tancredi. L’imprenditore ne ha combinate di cotte e di crude.

Ossessionato dal Paradiso delle Signore, Tancredi non si è risparmiato nulla per rovinare il negozio del suo grande rivale in amore: Vittorio Conti, l’uomo che gli ha rubato Matilde. Sant’Erasmo ha cercato con tutti i mezzi di distruggere il grande magazzino di Vittorio. Nell’ambiziosa stilista Giulia Furlan – col dente avvelenato col suo ex Gianlorenzo Botteri – ha trovato una spalla ideale.

I due sono andati ben oltre la concorrenza spietata arrivando a reclutare una spia – Rita Marengo – da infiltrare tra le Veneri del Paradiso. Rita ha rubato così i bozzetti della nuova collezione di Botteri, prontamente copiati da Giulia. Un atto di spionaggio industriale in piena regola scoperto però da Marcello Barbieri. Tancredi è stato smascherato e ha rischiato la denuncia, prima che Marcello soprassedesse per non compromettere la reputazione di tutta la famiglia Sant’Erasmo, a partire da Adelaide.

Tancredi ha perso anche l’amore di Rosa, delusa dalle sue menzogne. Le losche vicende che lo hanno visto coinvolto gli costeranno anche l’estromissione dai vertici della GMM. Umberto affiderà le redini della galleria di moda a Odile, ancora ignara di essere sua figlia. Nel frattempo la contessina dovrà fare i conti con i suoi problemi di cuore. Odile infatti lascerà Guido, avendo finalmente compreso di essere innamorata di Matteo Portelli che però inizierà una storia con Marina Valli.