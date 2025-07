Questo (comunissimo) errore che tutti facciamo in estate rovina i vestiti prima del tempo: è da evitare

È questo l'errore che in estate rovina i vestiti e che ci costringe a fare un guardaroba nuovo: ecco di cosa si tratta e cosa fare per evitarlo.

Uno degli aspetti positivi della lavatrice e che di conseguenza la rende così indispensabile in casa, è la capacità di lavare ed igienizzare a fondo tutti i nostri vestiti, senza che noi facciamo nulla. Basterà semplicemente caricarla, aggiungere detersivi e additivi, avviare il ciclo di lavaggio scelto e lei penserà a fare tutto il lavoro, mentre noi possiamo dedicarci ad alto o semplicemente riposarci.

Ed ora che siamo in piena estate e tendiamo di conseguenza a sudare molto di più, accumuliamo ogni giorno un’enorme quantità di capi da lavare. Mettere tutto in lavatrice, quindi, sembra essere la scelta più sensata, peccato però che il più delle volte commettiamo degli errori che tendono a rovinare tutto. Si tratta spesso di piccole disattenzioni, che però possono farci sciupare anche capi di un certo valore.

L’errore comune che tutti facciamo in estate e che rovina i nostri vestiti

Seppur utilizzare la lavatrice sia facile e intuitivo, soprattutto nei modelli di ultima generazione, ancora oggi, forse dettati dalla fretta e dalla voglia di velocizzare ogni cosa, tendiamo a commettere alcuni errori che possono rovinare i vestiti e anche tutti gli altri capi messi in lavatrice. Un errore comune, soprattutto in estate, quando la quantità di abiti da lavare è notevole a causa del caldo e del sudore.

Ma di cosa si tratta nello specifico? La prima cosa da sapere, per capire l’errore dove sta, è quella che in estate tendiamo ad indossare capi freschi, leggeri e colorati. Questi stessi indumenti, sono fatti di materiale traspirante come cotone, lino o anche seta, che per natura sono particolarmente delicati. Detto questo, viene facile capire, che per mantenerli sempre in perfetto stato non possono essere messi in lavatrice insieme a tutti gli altri vestiti.

Ed ecco quindi, l’errore che tutti abbiamo commesso almeno una volta nella vita e che ci ha costretto a rifare il guardaroba. Lavare tutto insieme, infatti, non solo rovina questi tessuti delicati, ma rischi anche di farli scolorire. Quindi, per evitare che questo accada anche quest’anno, è sempre bene separare i capi in base a tessuti e colori, impostare sempre cicli di lavaggi dedicati e moderare la quantità di detersivo. In questo modo, tutto sarà perfettamente lavato ed igienizzato senza alcun rischio.