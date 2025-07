Marotta beffato, saluta l’Inter e va alla Juve: c’è l’indizio

Nuova lotta di mercato tra le due grandi rivali del calcio italiano: il club bianconero pregusta lo sgarbo al grande ex

Sebbene non avessero goduto, anche prima dell’avvio ufficiale della kermesse organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti, dei favori del pronostico per un’ipotetica vittoria finale della competizione, Juventus ed Inter sono tornate con le ossa rotta e col morale sotto i tacchi dal Mondiale per Club.

Ciò che ha fatto scattare l’allarme nelle rispettive tifoserie è stato il modo in cui i due club sono stati estromessi dal torneo: i bianconeri, dopo la sonora scoppola rimediata dal Manchester City nell’ultima gara del girone, hanno perso di misura in ottavi di finale contro il Real Madrid senza però dare mai l’impressione di poter prevalere sul campo.

Per certi versi ancor peggio ha fatto l’Inter che, forte del primo posto nel suo raggruppamento, è stata irretita dalla ragnatela della Fluminense, che con un gol per tempo ha mandato a casa la truppa nerazzurra, poi successivamente dilaniata da polemiche interne.

Insomma, il Mondiale per Club ha fatto capire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è necessario intervenire sul mercato se si vuole mantenere alto il livello di competitività. Sia in campo nazionale che in campo internazionale.

Bianconeri e nerazzurri condividono poi una comune necessità: quella di rinforzare il reparto arretrato prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione. La Juve deve ancora sbrogliare la situazione dei difensori arrivati in prestito lo scorso gennaio, mentre la Beneamata è chiamata da tempo a ringiovanire la difesa, che inizia a pagare lo scotto di un’età media forse troppo elevata.

Tutti pazzi per Leoni: Juve pronta a beffare la rivale

Da qualche settimana a questa parte il profilo di Giovanni Leoni, uno dei prospetti di maggior talento del calcio italiano tra i difensori, è stato accostato ad Inter e Milan, decise a convincere il Parma – club proprietario del cartellino – a cedere il suo gioiello.

Legato ai ducali da un contratto valido fino al 30 giugno del 2029, l’ex Sampdoria, arrivato in Emilia la scorsa estate per poco meno di 5 milioni, è ora valutato 6 volte tanto dalla dirigenza della società gialloblù.

Il classe 2006 non è però finito solo nel mirino dei due club milanesi. Nelle ultime settimane anche la Juve si è affacciata minacciosa sul 19enne romano, considerato il profilo perfetto da inserire in rosa in attesa del completo recupero di Gleison Bremer, il brasiliano fermo ai box dallo scorso ottobre.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus pensa anche a rinforzare la difesa, in attesa del completo recupero di #Bremer. Tra questi, quale sarebbe il centrale ideale per Igor #Tudor? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 15, 2025



Come riportato da ‘Calciomercato.it‘ in un recente sondaggio lanciato tra i propri utenti, il brillante centrale difensivo è considerato il profilo giusto che la Juve dovrebbe puntare per la sua difesa. Qualora il blitz bianconero dovesse andare a buon fine, la ‘Vecchia Signora’ pregusterebbe anche il dolce sapore della beffa servita alla sua più grande rivale italiana.