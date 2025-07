Sinner, festa rovinata: l’ultimo annuncio mette i brividi

C’è ancora un clima di grande festa in Italia, i festeggiamenti sono nel mondo del tennis visto la splendida vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Il fenomeno di Sesto Pusteria è stato il primo italiano a vincere sui campi dell’All England Club, una prestazione fenomenale e che resterà impressa nella nostra mente ancora per diverso tempo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una rivalità che è appena cominciata ma i due tennisti sembrano ormai pronti a prendere direttamente l’eredità dei Big Three e a dire il vero già ora sembra l’abbiano fatto. I due tennisti si sono divisi gli ultimi sette titoli dello Slam, quattro per Jannik e tre per Alcaraz mentre per i rivali sembra esserci davvero poco da fare, anche tra quelli più vicini in classifica. La distanza tecnica e mentale sembra davvero abissale.

Nell’ultimo Wimbledon ad esempio nessuno ha mai dato la vera sensazione di poter battere i due fenomeni, l’unico è stato lo sfortunato Grigor Dimitrov ma il bulgaro, avanti di due set agli Ottavi di finale, si è arreso alla sfortuna ed ad uno strappo addominale che lo ha costretto al ritiro anzitempo. Chi ha fallito in quel di Wimbledon è sicuramente Alexander Zverev, tra i più attesi ed invece uscito al primo turno contro il francese Rinderknech, una prestazione non all’altezza.

Sinner ora è avvisato, arriva il messaggio di Zverev

Zverev ha fallito miseramente a Londra ed ha subito ancora la pressione, le sue sconfitte sono ormai nella storia del tennis e anche quest’anno ha raggiunto una finale Slam ma ha perso nel peggiore dei modi contro Jannik Sinner, letteralmente annichilito durante gli Australian Open. Dopo Wimbledon Sascha appariva quasi rassegnato ma ora – dopo qualche settimana – sembra rigenerato. Il tennista tedesco ha parlato ai microfoni di Tennis 365 ed ha commentato la sua annata:

“Non è la mia miglior stagione probabilmente ma allo stesso tempo non penso di essere cosi lontano come alcuni invece potrebbero pensare”. E proprio ai primi due il campione tedesco, numero 3 in classifica Atp, ha voluto dare un messaggio: “Alcaraz e Sinner sono i tennisti da battere, spero di potergli però rovinare la festa e penso in fondo di poterci riuscire”, la chiosa del tennista tedesco.

In particolare il nativo di Amburgo ha parlato di Alcaraz, dispensando elogi al giovane talento spagnolo: “Carlos è il giocatore di punta ora, è un ragazzo fantastico ed è divertente trascorrere del tempo con lui, credo che sarà molto amato da tutti gli appassionati di tennis”.