Doloroso addio a 25 anni, mondo dello sport in lacrime per una vera leggenda

La carriera di uno sportivo è spesso molto lunga e faticosa ed è davvero difficile andare avanti. In molti decidono con fatica di salutare anzitempo e dire addio allo sport e in generale alla passione che una persona ha affrontato per tutta la sua vita e che difficilmente riesce ad abbandonare. Dire addio non è mai facile, sia che si tratti di una persona venuta a mancare sia invece che si tratta di un addio ad una cosa o ad una passione a cui si è molto legati.

Per questo motivo ha sorpreso e non poco la decisione di un’atleta, davvero giovanissima, di salutare a soli 25 anni. La campionessa di ginnastica atletica Nina Derwael, atleta belga che è stata oro olimpico a Tokyo nel 2021, ha deciso di dire basta e si è ritirata improvvisamente dallo sport. Una notizia scioccante con Nina che è stata la prima belga a vincere in questo sport e per questo la notizia ha lasciato ancora più basiti.

Va sottolineato che nella ginnastica difficilmente si va oltre i 30 anni ma comunque la sua decisione è stata sorprendente, arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata l’atleta a spiegare con chiarezza i motivi di tutto ciò: “Per essere protagonista ai Mondiali o alle Olimpiadi dovrei sottoporre il mio corpo ad una pressione maggiore e prolungata e non voglio più farlo. E’ un rischio che non voglio correre”.

Addio improvviso a soli 25 anni, il mondo dello sport è sotto shock

Parliamo di un’atleta che ha vinto di tutto e di più e Nina Derwael ha riscritto la storia di questo sport, nessuno immaginava una cosa del genere. D’altronde Nina è una sportiva che solo qualche mese fa aveva vinto un doppio oro agli Europei di ginnastica di Lipsia e una storia che ha sorpreso e scioccato tutti.

Inizialmente Nina aveva detto di voler prendere parte alle Olimpiadi del 2028 e invece ora questo annuncio improvviso che di fatto cambia davvero tutto. La ragazza ha deciso per l’uscita di scena, un’uscita da vera e propria campionessa e lei ha proseguito: “Ho raggiunto tutto quello che desideravo, ho dimostrato a tutti di cosa sono capace. Però ultimamente mi chiedo sempre più spesso ‘Non è abbastanza? Vale la pena rischiare ancora il proprio corpo?'” e da qui si è arrivati a questa decisione.

Il Belgio e il mondo dello sport perdono una stella assoluta e la notizia lascia tutti davvero sbalorditi.