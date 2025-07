È ufficiale, addio al Real Madrid: Allegri lo porta al Milan

Il tecnico toscano, tornato al Milan per la sua seconda avventura in rossonero, ha puntato il veterano in uscita: colpo low cost

Ci sono matrimoni che, pur essendo stati molto vicini ad essere celebrati in passato, mai si sono consumati. Corteggiamenti e lusinghe che, sebbene accompagnati da una vagonata di soldi nonché dal peso del prestigio messo sul tavolo, non si sono mai tradotti in sodalizi tecnici. Eppure, ad un certo punto, pareva davvero tutto fatto.

Stiamo parlando della corte spietata che il Real Madrid, anni fa, fece sulla figura di Massimiliano Allegri. Parliamo di circa 4 anni fa, prima che Carlo Ancelotti iniziasse la sua seconda splendida epopea alla guida del club merengue. Prima di tornare sul tecnico di Reggiolo infatti, il presidentissimo Florentino Perez aveva provato a convincere proprio il tecnico toscano a prendere le redini della sua squadra, per un’esperienza che sarebbe stata la prima del livornese su una panchina straniera.

Come poi rivelato negli anni a venire dallo stesso delfino di Giovanni Galeone, Allegri rifiutò gentilmente la proposta, decidendo poco dopo di riprovarci con la Juve, forte di un quinquennio bagnato da 5 scudetti consecutivi e da 2 finali di Champions League.

La storia ha poi raccontato che la decisione di Allegri fu forse errata, considerando i magri risultati ottenuti dai bianconeri nella sua seconda parentesi alla Continassa, ma una sorta di dialogo tra il club merengue e l’allenatore toscano restò comunque in piedi per via di alcuni giocatori in uscita dal club iberico finiti nelle grazie del mister.

Lucas Vasquez se ne va, piomba il Milan: colpo low cost

Da Marco Asensio a Nacho passando per lo stesso Luka Modric, che poi sarebbe davvero diventato un giocatore di Allegri nella sua nuova avventura alla guida del Milan iniziata ufficialmente il 1 giugno scorso, sono diversi i calciatori della ‘Casa Blanca’ che l’allenatore italiano ha provato, senza successo, a portare alla Juve nel suo triennio di ritorno al quartier generale di Torino.

Dopo 10 anni di onorata carriera nella prima squadra del club più titolato al mondo, il jolly difensivo (sebbene negli anni impiegato spesso anche a centrocampo) Lucas Vasquez ha deciso di dare il suo addio al Real. Con oltre 400 presenze in gare ufficiali con la ‘camiseta blanca‘, il classe ’91 è arrivato a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno.

Un po’ la carta d’identità, un po’ la rivoluzione avviata dalle parti di Concha Espina dopo la disastrosa scorsa stagione, hanno portato ad una fine naturale del rapporto tra il calciatore e il club. Vasquez, libero di accasarsi altrove da due settimane abbondanti, è finito nelle mire del Milan, con Allegri che spinge per il tesseramento di un giocatore che andrebbe a colmare la lacuna del terzino destro. Una casella attualmente vuota, che presto potrebbe essere riempita dall’esperienza di un jolly davvero prezioso in diverse zone del campo e in differenti frangenti nel corso di una stagione.