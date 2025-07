Michael Schumacher, notizia appena arrivata: i tifosi sono commossi

Ci troviamo in un periodo storico non particolarmente felice per la Ferrari con la Rossa piuttosto lontana in chiave titolo e che fatica anche a vincere un Gran Premio. Nonostante piloti di livello come Lewis Hamilton e Charles Leclerc la Ferrari fatica ed i tifosi non possono non ricordare i successi pluriennali di una leggenda come Michael Schumacher.

Lo storico pilota tedesco ha vinto tantissimi titoli e in particolare con la Ferrari ha dominato nel paddock per vari anni. La storia di Schumi è piuttosto particolare in quanto non ha mai avuto problemi durante le corse ma è stato protagonista di un terribile incidente a Maribel e da quel giorno non si è mai più ripreso. Prima mesi in coma e poi Schumacher è tornato a casa ma nessuno della sua famiglia comunica le sue condizioni.

Non lo sappiamo ufficialmente ma comunque non abbiamo mai più sentito parlare il campione tedesco che i fan ancora oggi ricordano con affetto. Nelle ultime ore la federazione ha annunciato un’imminente ricorrenza per dei festeggiamenti che si terranno tra Settembre e Ottobre. Nel mese di Ottobre si festeggerà il 31esimo anniversario del primo campionato Mondiale piloti vinto da Schumacher e non solo, perchè è una ricorrenza importante anche per la Ferrari.

Brividi in casa Ferrari, il ricordo di Schumacher resta intatto

Nei prossimi mesi si festeggerà anche il 25esimo anniversario dall’anno in cui Schumacher vinse il primo titolo con la Ferrari, il primo di tanti successi. Anche in quel periodo – prima dell’arrivo di Schumacher – non si vivevano momenti facili ed anzi era davvero dura andare avanti. Ma Schumacher riusci’ a sopraffare tutti i suoi rivali, in particolare il finlandese Hakkinen e il fenomeno tedesco conquistò il titolo nel penultimo titolo di Suzuka, impedendo all’atleta nordico di vincere il titolo per la terza volta consecutiva.

La Ferrari non vinceva da 21 anni e cosi con Michael Schumacher è tornato a vincere, e ora la Formula Uno è pronta a ricelebrarlo. Il campione ha lasciato una grande eredità ed ora la Formula Uno è pronta per questa iniziativa. La Driver Lounge si è unita alla fondazione di Michael Schumacher per offrire il primo esempio di ospitalità immersiva in un evento di F1: ci sarà la Schumacher Lounge direttamente nel Gran Premio d’Italia che si terrà a Settembre a Monza.

In quell’occasione sono previste diverse manifestazioni per celebrare la leggenda del campione tedesco, una leggenda che – comunque vada – non resterà mai indimenticata.