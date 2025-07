Chiuso uno dei tratti più battuti di Roma, traffico stravolto: come muoversi

Altra chiusura a Roma. Stavolta gli automobilisti della Capitale dovranno fare i conti con la riorganizzazione forzata della viabilità in uno dei tratti stradali più trafficati. Uno dei nodi cruciali della circolazione è stato interamente sospeso. Le deviazioni permanenti rischiano di trasformare in autentiche odissee i percorsi abituali agli utenti del traffico.

Chi ogni giorno percorre il tratto chiuso per lavori di ammodernamento adesso si troverà costretto a seguire percorsi alternativi poco conosciuti o spesso affollati, con il conseguente peggioramento del traffico cittadino. Non una novità per Roma che l’anno scorso ha strappato a Milano la poco invidiabile maglia per il tempo perso nel traffico.

Quanto le cose vadano male agli automobilisti romani lo dice un altro dato: stando al report 2024 di Tomtom Roma batte perfino New York quanto a ore perdute in mezzo al traffico cittadino. La Capitale batte la Grande Mela con 103 ore contro 98. Anche per quanto riguarda la congestione del traffico c’è poco da stare allegri (Roma risulta 35esima su 500 città esaminate).

Roma, chiuso uno dei tratti più battuti

Dal 16 luglio la Tangenziale Est è stata chiusa completamente in direzione San Giovanni. Sono previsti nove giorni di stop, 24 ore su 24, in uno dei tratti più battuti di Roma. Per quale motivo? Per eseguire lavori sulle barriere antirumore, finanziati con i fondi del Giubileo 2025. Si tratta di una nuova fase del maxi-cantiere partito l’anno scorso allo scopo di mettere in sicurezza questo grande snodo della Capitale.

Sul tratto interessato dai lavori alla barriera antirumore dunque si è fermato tutto. Il traffico è stato deviato su via dello Scalo di San Lorenzo. Invece chi arriva da A24, A25 e GRA si vedrà costretto a uscire a largo Passamonti. È stata chiusa anche la rampa sinistra per San Giovanni e l’Eur. È ancora possibile invece imboccare quella per Tiburtina, Salaria e Nomentana.

Il traffico procederà dunque a passo ridotto sul tratto urbano della A24 essendoci una sola corsia percorribile. Per trovare gli aggiornamenti in tempo reale bisognerà fare attenzione ai pannelli. La cosa. certa è che il traffico sarà intenso.

Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. I dati dicono che mediamente un automobilista romano impiega circa mezz’ora per percorrere dieci chilometri, come se andasse a una velocità di marcia pari a 20 km/h. Il mix tra caldo estivo e la pressione sulle strade esercitata dai lavori in corso rischia di trasformare l’auto in un incubo in piena regola per chi deve spostarsi.