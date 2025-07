Da quando uso questi trucchi non spendo più un euro in cosmetici: realizzo tutto in casa

Forse non tutti lo sanno ma esistono alcune trucchi per poter realizzare in casa degli ottimi cosmetici: il make-up sarà perfetto in ogni occasione.

Quando si ha voglia di essere sempre perfette, esaltando la bellezza naturale del proprio viso, un velo di trucco di certo non può mancare. Che sia leggerissimo e giusto per dare colore, o magari più marcato per enfatizzare lo sguardo, aggiungerà quel tocco in più che aiuterà ad essere impeccabili sotto ogni punto di vista.

In commercio esistono tantissime tipologie di cosmetici, che si adattano alla perfezione ad ogni esigenza, prendendosi cura della pelle e soprattutto andando anche a mascherare qualche piccolo inestetismo. Ci sono trucchi per ogni tipo di pelle, per ogni colore di occhi e anche per tutti i tipi di labbra. Sono quel tocco in più che aiuterà a valorizzare i punti di forza, senza però appesantire troppo la propria bellezza ‘acqua e sapone’.

Cosmetici fatti in casa, questi permettono di risparmiare tante ogni mese

Se proprio volessimo trovare un aspetto negativo dei cosmetici che troviamo in commercio, è che spesso hanno un costo piuttosto elevato, mentre quelli più economici non hanno proprio ingredienti sicuri. Quindi, per evitare di spendere troppo o per impedire possibile reazioni allergiche, perché non provare a fare in casa i proprio trucchi preferiti?

Ancora una volta il fai da te ci permette non solo di risparmiare, ma anche di avere sempre la certezza di ciò che andremo ad utilizzare, evitando in questo modo di poter vivere situazioni spiacevoli. Vediamo quindi, quali sono gli ingredienti necessari per poter realizzare in casa alcuni dei cosmetici più utilizzati:

Rossetto: gli ingredienti principali sono cera d’api, burro di cacao (o di karité) e olio di cocco, ai quali si potranno aggiungere delle polveri di barbabietole o cannella. Nel primo caso andremo ad ottenere un colore rosso-rosa, nel secondo un colore ramato. Se invece ci aggiungiamo del cacao, il rossetto avrà un colore bruno; Fondotinta: gli ingredienti base sono maizena o amido di mais, anche in questo caso si potrà aggiungere una grattata di zenzero per ottenere un colore più ambrato, il cacao per un colore più bruno o l’argilla per ottenere un effetto opacizzante; Ombretto: si potrà usare del cacao in polvere per un colore scuro, mica dorata con cannella per un effetto dorato, carbone attivo per il nero, la clorofilla per il verde e la polvere di barbabietola per il viola; Eyeliner: in questo caso basterà mescolare polvere di mandorla con qualche goccia di olio di cocco. Una volta ottenuto un composto cremoso si andrà ad applicare con un pennellino.

Ecco che quindi, preparare in casa i cosmetici è davvero semplice e permette anche di poter ottenere prodotti naturali ed economici.