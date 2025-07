Coppia da sogno alla conduzione del Festival di Sanremo: spuntano i due nomi

Novità e conferme per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma andiamo con ordine: la novità sarà senz’altro la settimana di messa in onda dell’edizione 2026 della kermesse canora più famosa d’Italia. I giochi invernali di Milano/Cortina faranno slittare di quasi due settimane il Festival della Canzone italiana, dal 24 al 28 febbraio.

Non mancano poi le voci su un possibile trasferimento del Festival in un’altra città costiera – magari in una modalità itinerante – per via del braccio di ferro economico tra la Rai e il comune di Sanremo. E questo sì che sarebbe un cambiamento epocale. Qualcosa però non cambia mai: il tormentone sul prossimo conduttore del Festival.

Da questo punto di vista l’edizione 2026 è già in cassaforte con il confermatissimo Carlo Conti, reduce da un’edizione da record come quella passata. Negli ultimi anni il Festival si è decisamente rilanciato con il lustro d’oro di Amadeus e gli ascolti super del Conti-bis? Ora però è spuntata l’ipotesi di una coppia da sogno alla conduzione di Sanremo.

Ipotesi sul Festival di Sanremo: i nomi della possibile coppia di conduttori

In un’intervista rilasciata a Chi, Antonella Clerici ha indicato in Stefano De Martino il candidato ideale alla conduzione di Sanremo nel dopo Conti. Un pensiero, questo, condiviso da tanti, a cominciare dal pubblico che vedrebbe bene sul palco dell’Ariston il presentatore che ha conquistato tutti portando Affari Tuoi a sbriciolare i precedenti record di ascolti.

«Stefano lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti», dice Antonella Clerici. Secondo la conduttrice di È sempre mezzogiorno il conduttore di Torre Annunziata ha tutte le carte in regola per il Festival. Dal canto suo, De Martino in più occasioni ha ribadito di avere ancora bisogno di accumulare esperienza prima di approdare a Sanremo.

Ma è anche vero che le voci che lo spingono al grande passo sanremese si fanno sempre più insistenti. Un possibile scenario da FantaSanremo sarebbe quello di vederlo in coppia proprio con Antonella Clerici, che ha già condotto Sanremo in solitaria nel 2010 ed è stata co-conduttrice in diverse edizioni (l’ultima quella del 2025).

La conduttrice di Legnano ha sempre detto di vedere soltanto un mattatore sul palco di Sanremo, magari supportato da colleghi di grande esperienza a fare da spalla. Come è accaduto nella scorsa edizione con Carlo Conti coadiuvato da lei e Gerry Scotti nella prima serata. Detto questo, «il conduttore del Festival per me è uno solo», ha ribadito Antonella Clerici.

Vedremo cosa succederà. Di certo lo scenario di una coppia De Martino-Clerici, ognuno con competenze e peculiarità proprie, non dispiacerebbe al pubblico che sarebbe ben contento di rivedere l’amatissima Antonella Clerici sul palco nelle vesti di protagonista e non in quelle di spalla o comprimaria.