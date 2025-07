Stop improvviso, arriva il divieto assoluto per 2 mesi: cittadini avvisati

Alcuni cittadini sono stati colti di sorpresa. Altri invece auspicavano da tempo l’adozione di un provvedimento già attuato da diversi altri comuni italiani che hanno decretato il blocco totale all’uso privato di articoli comunemente associati ai festeggiamenti. Il blocco totale durerà per due mesi. È stato modificato il regolamento della polizia municipale.

Si tratta di una modifica strutturale che eviterà di dover ricorrere ogni anno a singole ordinanze di emergenza a ridosso della data “fatidica”. Il segnale è chiaro: l’amministrazione comunale punta su un cambio di mentalità e di cultura. I cittadini insomma sono avvisati: il divieto assoluto varrà per un periodo continuativo di due mesi.

Così infatti ha deciso l’Assemblea capitolina nel mettere al bando i botti di Capodanno a Roma. I botti nella Capitali saranno vietati per due mesi. La messa al bando su tutto il territorio del Comune di Roma è definitiva grazie all’approvazione di una delibera che modifica il Regolamento di Polizia Urbana.

Due mesi di stop assoluto ai botti di Capodanno: i cittadini sono avvisati

Lo stop assoluto ai botti di Capodanno comincerà dal 1° dicembre e si prolungherà fino al 31 gennaio. In questo lasso di tempo avrà vigore «il divieto di possedere e utilizzare i fuochi d’artificio». Anche Roma dunque si pone sulla scia di altri Comuni italiani che hanno vietato l’uso di botti e petardi attraverso le disposizioni del Regolamento di Polizia urbana.

Il passo si è reso necessario, spiegano in un comunicato congiunto Riccardo Corbucci e Giammarco Palmieri, presidenti della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e Ambiente, «affinché anche Roma Capitale superasse il sistema delle ordinanze fatte ogni anno dal Sindaco, per tutelare la sicurezza pubblica, l’ambiente, il benessere degli animali e il patrimonio artistico e culturale di Roma».

Accendere fuochi pirotecnici non aumenta solo il rischio di incidenti pericolosi per persone, animali e cose. Costituisce anche un problema ambientale, aggiungono Corbucci e Palmieri, a causa dell’«emissione di agenti inquinanti che contribuisce a peggiorare la qualità dell’aria». Si tratta, sottolinea la nota congiunta, di «un atto di civiltà che risponde alle tante richieste di cittadini e associazioni che da anni si battono per un Capodanno e festeggiamenti più sicuri e rispettosi».

Secondo un recente sondaggio Doxa, ricorda in una nota Patrizia Prestipino, garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, il 94% degli italiani è contrario ai botti per festeggiare Capodanno. Con la modifica al regolamento di Polizia urbana «finalmente non sarà più necessario ricorrere alle ordinanze adottate nei giorni a ridosso di Capodanno, per forza di cose difficilmente applicabili», sottolinea il garante.