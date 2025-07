Tonali torna in Italia: al Newcastle 45 milioni e una contropartita

L’inferno è definitivamente alle spalle. L’incubo legato alla squalifica di 18 mesi – di cui 10 di assenza dai campi, con la restante pena commutata in prescrizioni alternative – è ormai un ricordo da archiviare nei cassetti di un passato che certamente è stato d’insegnamento per il giovane calciatore. Forse lasciato troppo solo a combattere i propri demoni. E comunque demonizzato in modo davvero eccessivo allorquando la vicenda è diventata di dominio pubblico.

Rientrato in campo con la maglia del Newcastle (davvero rimarchevole, in senso positivo, il comportamento del club e dei suoi tifosi, che mai hanno smesso di sostenere il giocatore) all’inizio della scorsa stagione, Sandro Tonali si è ripreso tutto con gli interessi. Di partita in partita, di prestazione in prestazione, di gol in gol, l’ex centrocampista del Milan ha contribuito a trascinare i Magpies ad una meritata qualificazione in Champions League, ottenuta in una finale di stagione davvero thrilling in Premier League.

Riguadagnata nel frattempo anche la maglia della Nazionale italiana, inevitabilmente il nativo di Lodi è finito per rientrare nelle grazie dei top club italiani. Che non si sono certo dimenticati di lui. Un club in particolare starebbe corteggiando il calciatore da mesi, alla ricerca della giusta formula per strapparlo al facoltoso club britannico. Forse la chiave di volta è stata finalmente trovata.

Savona e soldi per Tonali: affondo bianconero

Lanciato a sorpresa titolare già nella gara d’esordio dello scorso campionato dall’allora tecnico bianconero Thiago Motta, Nicolò Savona si è dimostrato un profilo davvero interessante nella pur deludente stagione della Juve.

28 presenze in campionato per un totale di oltre 1725 minuti sul terreno di gioco: questo l’ottimo bottino del ragazzo classe 2003, forse una dei pochi lasciti positivi del tecnico italo-brasiliano nella sua sfortunata avventura sulla panchina bianconera.

Corteggiato da club italiani ed esteri, il nativo di Aosta ha rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora‘ poco più di un mese fa: accordo fino al 2023 e addio al pressing della concorrenza. O quasi.

Già perché, sulla scorta di indiscrezioni riferite dalla stampa britannica, Savona potrebbe finire nel mirino del Newcastle: ecco che allora lo scenario cambierebbe improvvisamente, col terzino destro che potrebbe rientrare in un non facile accordo con gli inglesi per l’arrivo di Tonali alla Continassa.

Con una valutazione di mercato pari a 15 milioni, il laterale verrebbe girato al Newcastle in cambio del centrocampista azzurro più un conguaglio di circa 45 milioni di euro: questa l’offerta che la Juve potrebbe verosimilmente mettere sul piatto pur di arrivare all’ex giocatore del Milan.