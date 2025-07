Mal d’orecchio in estate? Niente farmaci, ma 5 efficaci rimedi naturali da provare

Il mal d'orecchio in estate non sarà più un tormento, con questi rimedi naturali allevi subito ogni fastidio e potrai goderti le vacanze.

Il mal d’orecchio è uno dei problemi più comuni e che colpisce indipendentemente da sesso ed età. Le motivazioni che provocano dolore possono essere diverse e in base alla causa scatenante si potrà poi procedere con una cura specifica e mirata, che andrà ad alleviare ogni tipo di fastidio. Ovviamente la diagnosi dovrà farla sempre il medico dopo una visita approfondita.

Tuttavia, sembra essere proprio l’estate la stagione in cui il mal d’orecchio aumenta, spesso provocando fastidi che possono anche durare giorni interi, rovinando così l’unica settimana di vacanza. La più classica è l’otite esterna, nota anche con il nome di otite del nuotatore e che viene provocata proprio dall’esposizione prolungata all’acqua (mare, piscina, lago). In genere si manifesta con dolore, prurito, sensazione di orecchio pieno, a volte secrezione e se non curata può anche provocare febbre.

Come alleviare i fastidi del mal d’orecchio in estate con 5 semplici rimedi naturali

Anche in questo caso, prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco è sempre bene consultare il proprio medico, che saprà indicare la strada migliore da intraprendere. Tuttavia, esistono alcuni rimedi naturali che possono essere in grado di alleviare tutti i fasti del mal d’orecchio, portando subito ad un netto miglioramento.

Ma quali sono questi rimedi naturali da provare per alleviare i fastidi del mal d’orecchio in estate? Vediamoli nel dettaglio:

Calore secco: praticamente si dovrà poggiare delicatamente una borsa dell’acqua calda (o un panno caldo) sull’orecchio per 15-20 minuti. Il calore aiuterà a rilassare i muscoli, migliora la circolazione e allevia il dolore; Olio d’oliva: riscaldare leggermente una goccia d’olio d’oliva e inseriscila con un contagocce nell’orecchio. Questo servirà per lubrificare e ammorbidire il cerume e ha un leggero effetto lenitivo; Aglio: schiacciare uno spicchio d’aglio e mescolarlo con un po’ di olio tiepido. Lascare riposare, filtrare e usa 1-2 gocce nell’orecchio; Camomilla: fare un impacco con infuso di camomilla tiepido, su un panno da mettere sull’orecchio, avrà un effetto calmante e antinfiammatorio; Impacchi con sale caldo: scaldare del sale grosso e metterlo in un sacchettino di stoffa e appoggialo sull’orecchio. Il sale andrà a trattenere il calore e aiuta a ridurre dolore ed infiammazione.

Ed ecco che con questi rimedi naturali il dolore all’orecchio diminuirà notevolmente e non si dovrà per forza ricorrere a medicinali.