Un solo rimedio naturale e i moscerini spariscono subito: è un trucco geniale

I moscerini della frutta in casa possono essere un vero problema, ma con questo rimedio naturale andranno via per sempre: finalmente te ne sbarazzi per sempre.

In estate, quando il caldo si fa sentire, finestre e balconi saranno sempre aperti alla ricerca di un po’ di ricircolo d’aria e per permettere di ottenere un minimo di refrigerio. Tuttavia, questo comunissimo gesto, in realtà è un lascia passare per tutti quei piccoli insetti che in questo periodo tornano a farci visita e che tenderanno ad invadere le nostre case, tra questi, i moscerini della frutta sono sicuramente tra i più fastidiosi.

I moscerini della frutta (detti anche moscerini dell’aceto o drosophile) sono piccoli insetti volanti. Sono lunghi circa 2-4 mm, hanno occhi rossi molto evidenti (nella maggior parte delle specie) e un corpo di colore giallastro o marrone chiaro. Sono attratti da frutta matura, fermentata o in decomposizione, così come da aceto, vino e altri liquidi zuccherini.

Come allontanare da casa i moscerini della frutta con un solo rimedio naturale

Ciò che rende i moscerini della frutta così infestanti, è proprio la loro capacità di riproduzione. Infatti, le uova che vengono deposte su frutta matura o in decomposizione, una volta schiuse hanno delle larve che si nutrono della materia organica in fermentazione. In condizioni ideali (caldo, umidità), completano il ciclo da uovo ad adulto in circa 8-10 giorni. Quindi, basterà davvero poco per ritrovarsi la cucina completamente infestate dai moscerini.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali per poter allontanare facilmente i moscerini della frutta. Si tratta di semplici trucchetti da provare in casa e che faranno notare subito la differenza. Il primo rimedio è quello un po’ comune a tutte le tipologie d’insetti e consiste nel posizionare delle piante aromatiche che fungono da repellenti, come menta, salvia, rosmarino e lavanda.

Un altro trucchetto consiste nel preparare una ‘trappola’ con ciotola, banana e pellicola trasparente. Prendere una ciotola e schiacciare una banana al suo interno. Coprire la ciotola con la pellicola trasparente e praticare dei fori in superficie. I moscerini verranno attratti dalla banana e una volta entrati nella ciotola tramite i fori non riusciranno più ad uscire.

Infine, si potrà provare anche il rimedio con mezzo limone e chiodi di garofano, basterà posizionare il tutto accanto a finestre e balconi e il profumo sprigionato sarà un ottimo deterrente per i moscerini. Ed ecco che in poche mosse l’incubo sarà finalmente svanito e la frutta in casa sarò al sicuro.