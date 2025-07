Friggitrice ad aria, occhio a come la usi: questi errori raddoppiano la bolletta

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata tra gli elettrodomestici più apprezzati ed utilizzati in cucina. Grazie alla sua particolare tecnologia, permette di ottenere cibi cotti in pochissimo tempo e anche senza l’aggiunta di ulteriori grassi. Un’ottima alternativa al classico forno domestico e soprattutto permette di ottenere alcuni alimenti croccanti e succosi, proprio come se fossero stati appena fritti, ma con la differenza che sono decisamente più sani.

L’aspetto positivo della friggitrice ad aria, è che riducendo i tempi di cottura riesce anche a consumare molto di meno e di conseguenza anche le bollette dovrebbero essere meno care. Tuttavia, è bene sapere che molto spesso si commettono alcuni errori che possono andare ad impattare notevolmente sul costo finale, ricevendo così bollette molto più alte del previsto.

Sono questi gli errori da non commettere mai con la friggitrice ad aria: può costare caro

Esattamente come capita con tutti gli altri elettrodomestici, anche la friggitrice ad aria avrà un suo costo a fine mese. Usarla quindi con moderazione sarà il primo step per evitare di avere brutte sorprese. Un altro aspetto molto importante è mantenere la friggitrice sempre ben pulita, in questo modo infatti, consumerà il necessario, senza sovraccaricare la resistenza. Ma alla fine dei conti, tutto questo basta? Purtroppo la risposta è no, perché ci sono alcuni errori che vanno ad aumentare le bollette.

Ma quali sono quindi gli errori da evitare e che si commettono spesso con la friggitrice ad aria? Ecco nel dettaglio i più comuni:

Accenderla per porzioni troppo piccole: è vero che risulta comoda ma, soprattutto se si tratta di un modello capiente, accenderla per piccole porzioni andrebbe a sprecare energia e di conseguenza aumenterebbe i costi; Lasciarla in funzione più del dovuto: non appena la cottura è ultima, spegnere immediatamente la friggitrice; Dimenticarsi della pulizia: come detto poco fa, la pulizia è importante, perché i residui di cibo rallentano il flusso d’aria e costringono l’apparecchio a lavorare di più; Utilizzarla mentre sono attivi altri elettrodomestici: può sembrare banale, ma usare la friggitrice mentre è in moto la lavatrice o la lavastoviglie può far rischiare di superare il limite di potenza e far saltare il contatore; Impostare temperature o tempi a caso: ogni alimenti ha bisogno di una cottura e di una temperatura ben precisa, andare a casa, non farebbe ottenere lo stesso risultato, oltre che a consumare di più.

Ecco che quindi, una volta che si andranno ad evitare questi errori, si potrà usare la friggitrice ad aria senza problemi.