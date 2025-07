Bye bye Inter, un Top va al Napoli: ingaggio da 5 milioni a stagione

Il sospetto che possa essere una manovra di disturbo c’è. Eccome. Considerando che il profilo in oggetto aumenterebbe non di poco la pericolosità offensiva della rivale, il dubbio che il Napoli si stia intromettendo nell’affare con lo scopo primario di mettere i bastoni tra le ruote all’Inter potrebbe non essere un’ipotesi peregrina.

Pensandoci bene però, lo stesso calciatore potrebbe realmente essere utile anche ai partenopei, a caccia di calciatori con le giuste caratteristiche richieste dal perfezionista Conte. Ecco che allora l’indiscrezione lanciata da ‘Il Corriere dello Sport‘, si riempie di contenuti. E di significati. Sì, Ademola Lookman è entrato nel mirino dei Campioni d’Italia, che sul mercato – relativamente al fronte offensivo – hanno già messo a segno i colpi Noa Lang e Lorenzo Lucca. Per non parlare della conclamata capacità di un fuoriclasse come Kevin de Bryune di trovare la via del gol o direttamente o fornendo preziosi assist ai compagni.

Il giocatore inglese naturalizzato nigeriano, come riferito dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, sembrerebbe molto vicino a chiudere l’accordo con l’Inter, club che ha già presentato la sua offerta all’Atalanta, sulla base di un contratto quinquennale, ma forse a Viale della Liberazione non hanno fatto i conti con l’ambizione del Napoli. Che può spingere sull’ingaggio annuo del calciatore più di quanto possa fare la rivale dell’appassionante duello per l’assegnazione dello Scudetto.

Lookman, il blitz del Napoli beffa l’Inter: l’offerta

20 gol in 40 partite nel 2024-2025. 52 in 118 gettoni totali con l’Atalanta dal 2022. Ademola Lookman è (quasi) tutto in questi già rimarchevoli numeri. Già perché l’africano, letale anche per la sua capacità di spaccare in due partite e difese, attacca come un forsennato ma è capace anche di importanti ripiegamenti difensivi, come insegnato dal mentore Gasperini.

Come riportato ancora dal quotidiano romano, il club azzurro starebbe cercando intanto di strappare l’ok del calciatore al trasferimento in città. L’offerta di un ingaggio pari a 5 milioni annui supera di ben 1 milione all’anno quella recapitata da Marotta e soci all’entourage dell’eroe della finale di Europa League 2023.

Nei programmi del Napoli la priorità è innanzitutto ottenere il sì di Lookman, per poi passare a trattare il costo del cartellino con la famiglia Percassi. Si prevede dunque un’aspra battaglia di mercato tra gli azzurri e l’Inter, con la società meneghina che rischia di esser beffata, nell’affare per il formidabile attaccante, alla stregua di quanto accaduto sul campo nel campionato scorso.