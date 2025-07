Non uscite di casa questo giorno, allerta meteo: forti temporali e raffiche di vento

Il bollettino della Protezione civile lancia l'allerta meteo. In questa giornata bisognerà prestare molta attenzione al maltempo.

Allerta meteo e “rischio idrogeologico” in diverse regioni italiane. L’avvertenza arriva dalla Protezione civile attraverso l’ultimo bollettino sul quadro meteorologico e sulle criticità previste sull’Italia. Il bollettino è aggiornato ogni giorno sulla base delle nuove previsioni e dell’andamento dei fenomeni atmosferici.

Può essere consultato sul portale del Dipartimento della Protezione Civile – protezionecivile.gov.it – dove si possono visualizzare anche le norme generali di comportamento da adottare in caso di maltempo. Le strutture territoriali della protezione civile gestiscono invece le informazioni sui livelli di allerta regionali e su specifiche criticità e azioni di prevenzione riguardanti singoli territori.

L’allerta meteo per rischio idrogeologico coinvolge diverse regioni del Nord Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte e Liguria. Sono previsti forti temporali, rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ecco quando bisognerà fare attenzione per il forte maltempo in arrivo.

Allerta meteo in questa giornata: previsti forti temporali e raffiche di vento

Il maltempo è previsto per la giornata di oggi, lunedì 21 luglio. Sul settore della Lombardia è scattato l’allerta arancione (equivalente alla moderata criticità per rischio idrogeologico). Sono attesi forti temporali, grandinate e raffiche di vento.

Allerta gialla (ordinaria criticità per rischio temporali) invece sull’intero territorio del Friuli Venezia, della Provincia Autonoma di Bolzano, sui restanti settori della Lombardia e su gran parte di Piemonte e Liguria. I fenomeni temporaleschi via via più frequenti e localmente intensi su gran parte del Nord Italia sono dovuti all’arrivo di una massa d’aria di origine fresca proveniente dalla Francia andata a sostituire le correnti caldo-umide giunte nelle regioni settentrionali dal Canale della Manica.

Ecco nel dettaglio il bollettino della Protezione civile per la giornata di lunedì 21 luglio:

Allerta arancione

Lombardia: Valchiavenna

Allerta gialla