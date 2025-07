Ferro da stiro che non emette più vapore? Ecco cosa fare per risolvere il problema

Cosa fare se il ferro da stiro non emette più vapore? Con questo trucco finalmente le pieghe andranno via senza alcuna fatica.

Se già d’inverno stirare non è sicuramente tra i compiti più piacevoli, in estate la situazione peggiora notevolmente, visto il caldo e l’afa che ci sono ogni giorno. La sola idea di dover passare ore ed ore davanti ad un getto di vapore caldo, non è sicuramente tra le cose che più ci allettano. Tuttavia, per quanto possa essere noioso, sappiamo benissimo che non possiamo esimerci, soprattutto se non vogliamo andare in giro con abiti sgualciti.

Ovviamente affinché si possa rendere tutto meno faticoso, sarà importante che il ferro da stiro sia tenuto sempre in ottime condizioni. Infatti, accumuli di sporco e calcare, non faranno altro che impedire la corretta fuoriuscita del vapore, rendendo difficoltoso anche eliminare la piega più piccola. Ecco perché sarà importante ricordarsi di pulirlo periodicamente, in questo modo non si correrà alcun rischio.

Ferro da stiro che non emette vapore? Ecco cosa fare in poche mosse

Lasciare che nel ferro da stiro si accumuli sporco e calcare può avere diverse conseguenze. Prima di tutto andrà ad impattare sulla bolletta elettrica, infatti, più il ferro sarà sporco, più avrà bisogno di energia per riuscire a riscaldare la piastra. In secondo luogo, il calcare formato in grandi quantità impedirà al vapore di uscire dalla piastra e di conseguenza non si riuscirà più a stirare bene.

Fortunatamente, prima di arrivare a pensare che è arrivato il momento di cambiare il ferro da stiro, è bene sapere che esiste un rimedio che permette di eliminare tutto lo sporco, riuscendo così ad ottenere di nuovo un getto di vapore forte ed efficace. Ma come fare quindi per avere un ferro da stiro perfetto? Il primo trucco da provare è quello che prevede l’utilizzo dell’aceto. Basterà riempire il serbatoio con l’aceto e lasciare che il ferro si riscaldi.

A questo punto premere il tasto di erogazione del vapore e lasciare che il serbatoio si svuoti completamente. Questo passaggio permetterà all’aceto di agire sul calcare rimuovendolo del tutto. Dopo aver fatto questo, si potrà procedere con il rimedio del sale grosso. Basta posizionare un foglio di carta forno su un piano resistente al calore, cospargerlo abbondantemente di sale e accendere il ferro alla massima temperatura, senza vapore. Muovere il ferro lentamente per far sciogliere i residui più ostinati. Ed ecco che il ferro da stiro non solo non avrà più calcare accumulato, ma anche la piastra sarà tornata perfettamente pulita.