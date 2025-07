C’è l’ok di Chivu, rescissione lampo con l’Inter: è addio

In casa Inter si lavora al prossimo futuro tra campo e mercato. C'è però qualcuno che non fa parte delle idee di Chivu

La nuova Inter di Christian Chivu è chiamata a tornare a brillare dopo l’ultima parte di stagione poco brillante, a cavallo anche della fine della gestione Inzaghi. Il club lavora in sede di calciomercato per migliorare l’organico e mettere a disposizione del nuovo allenatore una squadra quanto più competitiva e completa possibile.

Il club meneghino pensa quindi ai rinforzi, soprattutto in attacco dove il preferito del momento resta Ademola Lookman, accostato in questi giorni nuovamente anche al Napoli. Marotta e soci puntano però forte sull’attaccante nigeriano in uscita dall’Atalanta che ha costi importanti soprattutto dal punto di vista del cartellino.

Resta però indiscutibile il valore che Lookman potrebbe apportare alla squadra di Chivu come evidenziato anche da Fabio Capello a ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha parlato della coesistenza con Lautaro e Thuram: “Sono tre giocatori offensivi, capisco la perplessità, ma la questione è un’altra: si riesce se li convinci. Guardi Kvaratskhelia: nel Psg rientra e corre come mai ha fatto nel Napoli, e non è che Spalletti e Conte non glielo chiedessero… Luis Enrique ha trovato la chiave”.

La palla passerà sul campo anche a Chivu che dovrà trovare la chiave giusta per far funzionare eventualmente i campioni a disposizione. In attacco dunque l’Inter punta fortissimo su Lookman, al netto di perplessità e difficoltà, ma dal reparto offensivo dovrà inevitabilmente uscire anche qualcuno.

L’indiziato numero uno per un addio in attacco è senza dubbio Mehdi Taremi, arrivato un anno fa dal Porto a zero, ma mai realmente incisivo.

Calciomercato Inter, Taremi già al capolinea: potrebbe rescindere con i nerazzurri

Qualche infortunio di troppo ed un rendimento ben al di sotto delle aspettative hanno accompagnato il primo, e probabilmente unico, anno interista di Taremi.

L’iraniano, che ha saltato anche il Mondiale per Club, ha messo a referto in totale 43 presenze (tra tutte le competizioni) con soli 3 gol e 9 assist con l’Inter.

Numeri piuttosto bassi considerando i presupposti con cui era arrivato a San Siro alla corte di Inzaghi. I nerazzurri pensano da tempo all’addio e stando a quanto riferisce Gianluigi Longari, infatti, l’agente del calciatore starebbe sondando il terreno con alcune società: “Continua il lavoro dell’agente di Mehdi Taremi per trovare una sistemazione all’attaccante in uscita dall’Inter. Si confermano i contatti con il Besiktas in Turchia. In Uk valutazioni in corso da parte di Fulham e West Ham“.

Alla luce di questa situazione appare evidente come Taremi non rientri minimamente nei piani tecnici di Chivu che si prepara quindi a dirgli addio. In questo senso non va esclusa la soluzione della rescissione del contratto per sbarazzarsi di un ingaggio pesante di un calciatore comunque non semplice da piazzare.