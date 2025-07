Ci siamo, chiusura vicina tra Juve e Napoli: firma per 15 milioni

Il Napoli lavora per mettere tra le mani di Conte una rosa completa. Spunta l'idea in casa Juventus. Arriva un annuncio

Tra le squadre più attive di questa calda estate in sede di calciomercato c’è senza dubbio il Napoli di Antonio Conte. I campioni d’Italia stanno puntando ad alzare ulteriormente l’asticella incrementando il valore della rosa con una serie di colpi ben assestati.

Dalla stella De Bruyne all’imprevedibilità di Noa Lang, passando per Beukema, Lucca e la scommessa Marianucci. Gli azzurri hanno già cambiato molto e lavorano sodo a Dimaro sotto i dettami dell’allenatore salentino che però presto potrebbe accogliere ancora altre pedine.

La società del patron Aurelio De Laurentiis è intenzionata a fare le cose in grande, e continua a collezionare trattative di rilievo per migliorare anche la profondità dell’organico del Napoli, che ha avuto difficoltà soprattutto nella seconda parte della straordinaria corsa scudetto dell’ultima stagione.

Gli azzurri non si faranno trovare impreparati anche alle competizioni europee, e in questo senso stanno lavorando su altri obiettivi. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua infatti a sondare il terreno per rinforzare il roster, e nonostante non sia prioritario al momento, sta anche lavorando su un sesto centrocampista che possa chiudere il reparto con Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Juventus, con un calciatore rientrato alla base dopo il prestito dell’ultima annata al Genoa.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Miretti: “Il Napoli ha sentito l’agente”

Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti come potenziale sesto centrocampista per andare a chiudere in bellezza il reparto con un ragazzo ancora giovane e che conosce la Serie A.

Nell’ultima annata in prestito al Genoa il classe 2003 ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 26 presenze totali considerando anche la Coppa Italia. Per costi e prospettive Miretti potrebbe quindi essere l’uomo giusto per andare a mettere la ciliegina sulla torta nella mediana di Antonio Conte.

Ad approfondire la questione ci ha quindi pensato il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato che dagli studi ‘Rai’ ha svelato alcun dettagli interessanti: “Il Napoli ha avuto una chiacchierata con Giovanni Branchini, noto procuratore sportivo che assiste Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus è una possibilità e viene valutato circa 15 milioni“.

Il Napoli dovrà quindi valutare l’eventuale investimento andando a trovare la formula giusta per convincere la Juventus. Va comunque sottolineato come al momento gli azzurri potrebbero avere maggiore impellenza in altre zone del campo.