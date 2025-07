5 abitudini ‘pericolose’ che quasi tutti hanno in casa: i rischi sono grossi

Casa nostra non è uno spazio qualsiasi. È “il” nostro spazio, una sorta di rifugio in un mondo spesso ostile, il luogo dove ci sentiamo al sicuro. Ma è sicuro anche dal punto di vista dell’igiene? Potremmo scoprire che ci sono almeno cinque abitudini tanto comuni da poter apparire innocue e che invece possono rivelarsi tutt’altro che tali.

Insomma, senza accorgercene potremmo trasformare la casa in un concentrato di germi e batteri o, nei casi peggiori, in una piccola bomba microbiologica. Spesso e volentieri queste abitudini sono quelle di tutti noi. Che sia per pigrizia o perché ormai ci viene automatico fare così, poco cambia. Queste cinque abitudini possono essere molto dannose.

È probabile che nessuno ce lo abbia mai fatto notare, ma questi cinque semplici gesti quotidiani fanno a pugni con il nostro desiderio di pulizia e igiene in casa. Ecco allora a quali comportamenti dovremo prestare molta attenzione e perché è decisamente meglio perdere queste abitudini ben poco salubri.

Le 5 abitudini comuni ma poco igieniche in casa

La prima abitudine comune è quella di entrare in casa con le scarpe. Così facendo però ci portiamo dietro sul pavimento della nostra abitazione non solo polvere e terra ma anche sostanze tossiche, residui fecali e batteri raccolti dai bagni pubblici e da strade percorse da veicoli e animali. Un altro errore comune consiste nel tirare lo sciacquone a coperchio aperto.

Quando azioniamo lo scarico del WC con la tavoletta sollevata una microscopica nube di goccioline contenente urina e batteri fecali si nebulizza nell’aria, diffondendosi nel bagno. Questa pioggia invisibile finisce per depositare su asciugamani, saponi, spazzolini da denti e su tutti gli oggetti nel raggio di un metro.

Attenzione poi a posare sul letto la valigia quando rientriamo da un viaggio. Inutile dire che su quei bagagli che hanno viaggiati in aerei, treni, alberghi e stazioni si è depositata una quantità infinita di batteri, germi e acari. E non è il massimo trasferirli sul nostro letto. Ma questa non è la sola abitudine in grado di compromettere l’igiene della nostra zona notte.

Mai capitato poi di sdraiarsi sul letto appena rientrati a casa senza nemmeno togliersi i pantaloni o il maglione che abbiamo indossato per tutta la giornata passata fuori? Gli abiti indossati all’esterno finiscono per caricarsi di germi, smog, residui chimici e allergeni.

Infine, la quinta abitudine poco igienica è quella di non lavare le mani con il sapone appena rientriamo a casa. Peccato che durante la giornata avremo toccato ogni genere di superficie esterna (maniglie, banconote, mezzi pubblici, tastiere, ecc.). Mettersi a toccare cose senza detergere le mani significa portarsi in casa virus, batteri, polveri sottili ecc.