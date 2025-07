Ultim’ora, si ritira dal Tour de France: Pogacar quasi non ci crede

Il campione sloveno Tadej Pogacar è una leggenda del ciclismo e ormai ogni cosa che lo riguarda desta grande curiosità. L’erede di Eddy Merckx vince ovunque e trovare un degno rivale non è mai facile, ma stiamo ritrovando una competizione con vittorie e tante emozioni. Il Tour de France 2025 sta mostrando finora grandi cose ed anche oggi sarà cosi.

Siamo ormai arrivati nella seconda fase di questa corsa a tappe e arriva un’importante notizia, che, anche se non in maniera diretta, riguarda anche il principale favorito di questa competizione. Nelle ultime ore è arrivata la notizia riguardo l’ufficialità del ritiro di Mathieu Van der Poel, stella dell’Alpecin e tra i principali protagonisti di questa corsa a tappe; il campione olandese è molto forte quando parliamo di corse di un giorno, meno per le corse a tappe ma anche in questo Tour si è messo in mostra.

In questa competizione Mathieu ha vinto una tappa ed è stato maglia gialla per ben quattro giorni (tre di fila) e ha messo in mostra il suo talento, ma allo stesso tempo ora c’è da registrare una brutta notizia. Il Tour de France perde per ritiro Van der Poel: il suo problema è più grave del previsto e per questo il campione si è ritirato a causa di una polmonite.

Tour de France, ritiro improvviso e colpo di scena: cambia la classifica

Tadej Pogacar è il grandissimo favorito per la vittoria del Tour de France ma non concorre solo per quella competizione, in quanto vuole vincere la maglia gialla ma anche la maglia verde, la maglia che valuta la classifica a punti. E ora l’annuncio del ritiro di Van der Poel può cambiare la classifica, almeno quella a punti. Van der Poel era terzo nella classifica a punti, subito dietro Jonathan Milan e appunto Pogacar che concorre all’en plein per questi risultati.

E pensare che nella giornata di domenica Van der Poel aveva provato anche l’attacco, seppur con scarsi risultati. Ma questa notizia paradossalmente può essere una grossa mano per l’italiano Jonathan Milan che resta il grande favorito per la maglia verde. L’Alpecin ha rilasciato il seguente comunicato: “Siamo spiacenti di annunciare che Mathieu Van der Poel è costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France”. E il comunicato recita:

“Mathieu aveva manifestato sintomi di un comune raffreddore negli ultimi giorni, ieri pomeriggio le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare significativamente”. I sintomi sono peggiorati e si è arrivati cosi alla polmonite. E ora sarà testa a testa tra Pogacar e Van der Poel.