Decisione Barella, ora l’Inter è nei guai: tifosi scioccati

Christian Chivu avrà bisogno di calma e tranquillità per costruire la sua Inter nel corso del tempo, andando a rialzare l’asticella dopo un finale di stagione tutt’altro che scoppiettante prima con Inzaghi in campionato e in Champions, e poi con lo stesso rumeno al Mondale per Club.

A dare una mano al nuovo allenatore nerazzurro dovranno essere anche i senatori di uno spogliatoio voglioso di ripartire dopo qualche passo falso di troppo. Tra questi spicca senza dubbio anche Nicolò Barella, motore del centrocampo e leader tecnico e di squadra dell’Inter.

I tifosi lo amano e sperano di vederlo a San Siro ancora a lungo. Proprio il calciomercato estivo può però rivelarsi un’incognita importante da andare ad affrontare anche in relazione al futuro dello stesso Barella. I fan iniziano già a temere perchè l’interessamento nei confronti del centrocampista classe 1997 è da far tremare i polsi.

Come evidenziato dalla Spagna Barella sarebbe infatti tornato prepotentemente nel mirino del Real Madrid, che con Xabi Alonso si prepara ad una piccola rivoluzione. I ‘Blancos’ sono a caccia di un nuovo faro per la mediana dopo il ritiro di un anno fa da parte di Toni Kroos, che ha lasciato un vuoto che evidentemente non è stato realmente colmato.

Calciomercato Inter, Real Madrid su Barella: è nella lista per il centrocampo

Stando a quanto evidenziato dal quotidiano iberico ‘As’ proprio Nicolò Barella sarebbe tra i profili messi in lista dal Real Madrid per potenziare il centrocampo.

La fonte spagnola sottolinea come oltre all’italiano siano nel mirino anche Rodri, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister. Tra questi il candidato più appetibile appare proprio il numero 23 interista che sarebbe acquistabile con una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, e che nelle ultime annate ha vissuto una crescita esponenziale che lo ha messo sotto le luci della ribalta.

Per l’Inter, però, Barella resta un incedibile visto che la società non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader, a maggior ragione ora che ha assunto un ruolo centrale anche nel nuovo progetto di Chivu. Al netto di tutto però in caso arrivi un’offerta monstre e fuori mercato, Marotta e soci, non potrebbero esimersi dal valutarla.

Barella negli ultimi anni è divenuto uno dei migliori centrocampisti del panorama europeo, e nell’ultima annata avara di trofei ha comunque messo a referto 55 presenze condite da 3 gol e 9 assist.