Tradimento Sinner, che mazzata: l’ufficialità fa tremare i tifosi

Jannik Sinner è attualmente fermo per delle meritate vacanze. Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che sicuramente non farà piacere.

Giornate di vacanze per il numero uno al mondo Jannik Sinner che è stato pizzicato in queste ore mentre puliva la sua Ferrari con relax totale. Il campione di Sesto Pusteria non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto e come lui non ci saranno alcuni dei principali big del circuito. Il grande rivale Carlos Alcaraz è out a causa di un problema muscolare ed anche Djokovic e Draper hanno deciso di fermarsi per pensare ai prossimi impegni, a partire dai tornei di Cincinnati e soprattutto gli Us Open.

Dopo aver vinto Wimbledon Sinner proverà a vincere anche il torneo americano, ripetere il successo dello scorso anno. In questo momento sembra esserci un duopolio tra Jannik e Carlos Alcaraz, poi c’è Novak Djokovic e praticamente il vuoto con pochi che provano a crescere per migliorarsi. Uno di questi è senza dubbio il giovane talento danese Holger Rune, in difficoltà negli ultimi anni.

Inizialmente si parlava come un rivale di Alcaraz e Sinner a pieno regime ma invece il giovane nordico ha vissuto grosse difficoltà e per questo negli ultimi giorni Rune ha deciso di cambiare il suo staff, come confermato da sua madre Aneke. Insomma Rune vuole lanciare la sfida a Sinner e per fare ciò ha preso una delle sue armi segrete, uno ‘scippo’ inaspettato. Rune ha prelevato l’ex preparatore fisico di Jannik Sinner.

Colpo di scena Sinner, arriva l’inaspettato ribaltone

Pochi giorni prima di Wimbledon Sinner ha confermato l’addio al suo preparatore atletico Marco Panichi, uno degli elementi chiave del suo staff. I due lavoravano insieme da circa un anno ma allo stesso tempo a quanto pare ci sarebbe stata una rottura dovuta ad una mancanza di fiducia extra sportiva, una mancanza improvvisa che – secondo alcuni – sarebbe dovuta ad un’intervista del preparatore non autorizzata dal numero uno al mondo.

Una situazione criptica e Rune ha deciso ora di puntare su Panichi, preparatore molto conosciuto nell’ambiente e che – oltre ad aver lavorato con Sinner – ha collaborato anche con Novak Djokovic. Tanti successi e ora Rune ha deciso di puntare sul meglio. Il campione nordico ha deciso di puntare su Andre Agassi come super coach e ha deciso di inserire Panichi nel suo staff, a partire già dal prossimo staff.

Un nuovo rivale per Sinner e ora occhio a queste nuove difficoltà, a New York anche Rune proverà a dargli filo da torcere.