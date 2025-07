Come disconnettersi dai social anche solo per qualche ora: alla ricerca del benessere perso

Viviamo in un’epoca in cui il progresso tecnologico ha fatto enormi passi in avanti. Un esempio lampante è stata l’introduzione nel mondo degli smartphone e di conseguenze dei social, che sono diventati ormai una parte integrante della nostra vita quotidiana. C’è chi li usa per puro svago, chi invece riesce a sfruttare le diverse piattaforme per monetizzare, riuscendo anche a ricavare un guadagno da ciò che pubblica.

Tuttavia, spesso se ne fa un uso così smisurato da vivere una vera e propria iperconnessione. Siamo ormai diventati una società costantemente connessa alle tecnologie digitali e ai dispositivi elettronici, soprattutto a internet e ai social media. La prima cosa che facciamo al mattino appena svegli è prendere il proprio smartphone e controllare eventuali notifiche, stessa cosa che facciamo prima di andare a dormire o anche durante la notte.

I consigli degli esperti per disconnettersi dai social e ritrovare il benessere

Tuttavia, l’essere costantemente connessi ai social, può avere degli effetti negativi sia sul benessere fisico, che su quello mentale. Si dorme poco e male e ciò si andrà a ripercuotere anche sulla propria produttività. Essere sempre online, tramite smartphone, computer, tablet, smartwatch, ricevere e rispondere continuamente a notifiche, messaggi, email, chiamate, navigare tra piattaforme diverse (social network, app di messaggistica, siti web, ecc.) senza staccarsi mai davvero, sono solo alcuni degli effetti dell’iperconnessione.

Controllare il telefono appena svegli e prima di dormire, sentire il bisogno di rispondere subito a ogni messaggio o notifica, difficoltà a rimanere scollegati anche per poche ore e lavorare, mentre si chatta o mentre si guardano contenuti in streaming simultaneamente, ci fanno vivere in un flusso costante di informazioni, stimoli e interazioni digitali. Tutto ciò, come detto, ha degli effetti negativi anche sulla salute. Ma come fare quindi per evitare che questo accada ancora?

Il primo passa da fare è stabilire una sorta di routine digitale, ossia stabilire solo dei momenti durante la giornata in cui si potranno usare i social. Una volta rientrati a casa poi, sarebbe opportuno tenere il telefono lontano dalla camera da letto, ma se non fosse possibile basterà mettere la modalità aereo per non essere disturbati dalle notifiche. Mettere un sveglia analogica piuttosto che usare quella del telefono, così non si dovrà usare per verificare l’orario. Si tratta di piccoli passi, ma che aiuteranno a disconnettersi dai social.