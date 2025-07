“Squalificato”, stangata Marquez: mondiale di MotoGP stravolto

Il Mondiale di MotoGp vede finora un dominio totale da parte di Marc Marquez che – al suo primo anno in Ducati ufficiale – sta letteralmente ‘uccidendo’ la competizione, lasciando meno delle briciole agli avversari, a partire dal compagno di squadra Pecco Bagnaia e dal fratello Alex Marquez, unico che ha provato – sebbene con pochi risultati – a tenerlo a bada.

Insomma, dopo una lunga attesa, Marquez è vicino a conquistare il suo nono titolo, successo che gli permetterebbe di eguagliare il rivale di sempre Valentino Rossi. E in fondo parliamo di uno sportivo di 32 anni e che potrebbe quindi raggiungere ancora altri importanti successi, e riscrivere la storia di questo sport. Ma nonostante ciò vi sono ancora tante polemiche sul campione iberico.

In Italia Marquez non è cosi apprezzato, specialmente per quello che è avvenuto nel corso degli anni con la rivalità con la leggenda nostrana Valentino Rossi. I due negli anni si sono più volte pungolati e la loro eterna sfida ha visto poi un episodio discutibile nel 2015 quando Marquez ha ‘favorito’ Lorenzo nella corsa al titolo contro Rossi. Nulla di mai provato sia chiaro, ma la versione dei tifosi di ‘Vale46’ e anche del suo team è sempre stata questa. E ora arrivano nuove pesanti accuse.

Marquez sotto attacco, le parole sono durissime

E in Italia ancora oggi non hanno digerito quella situazione, e se ne è parlato nuovamente. Loris Reggiani è intervenuto nel corso del podcast Mig Babol ed ha avuto parole durissime nei confronti di Marc Marquez, attaccato pesantemente per quello che accade nel 2015 e Reggiani ha tuonato: “Nessuno è mai stato cosi sporco nel Motorsport quanto Marquez”, e le parole lasciano di sasso. Poi Loris ha proseguito spiegando il suo punto di vista:

“Quella stagione lo ha squalificato come uomo, Marc Marquez ha mancato di rispetto al motociclismo, certi episodi non si dimenticano mai e lui ha mancato di rispetto al motociclismo”. Parole durissime e che fanno sicuramente tornare di moda una rivalità che è durata per anni e che in questi mesi sta tornando in voga.

Con la vittoria del titolo – ormai sempre più probabile – Marquez raggiungerà Valentino Rossi e dal prossimo anno proverà inoltre a finalizzare il sorpasso definitivo. Un sorpasso totale e che potrebbe diventare storico, ma i tifosi italiani non dimenticheranno quel 2015, a suo modo pazzesco.