Juve pigliatutto, arriva un grande nome a zero: lo manda CR7

La Juventus si è mossa poco nelle prime fasi di questo mercato estivo, ma ora a ridosso del raduno appare inevitabile iniziare a smuovere le acque tra entrate ed uscite.

In queste ore i bianconeri hanno chiuso lo scambio con il Porto che riporta in patria Alberto Costa, il quale era arrivato a Torino solamente a gennaio trovando peraltro una discreta crescita nell’ultimo periodo con Tudor. In cambio del nativo di Santo Tirso alla Juventus arriva un altro lusitano come Joao Mario, terzino destro solamente omonimo dell’ex centrocampista dell’Inter.

Un affare che inizia quindi a muovere pedine intorno alla squadra di Tudor che prossimamente dovrebbe privarsi di un altro calciatore. Il riferimento è a Timothy Weah per il quale si cerca sempre l’intesa definitiva con il Marsiglia per la chiusura della trattativa. Così facendo la Juventus rinuncerebbe ad un altro esterno destro e dunque si preparerebbe poi ad acquistarne ancora un altro.

Tudor ha infatti bisogno di un ulteriore innesto sulla corsia e sul taccuino della dirigenza juventina c’è anche Molina chiuso dall’arrivo di Pubill alla corte di Simeone. Al netto dell’argentino ex Udinese la soluzione low cost potrebbe arrivare dal listone degli svincolati con un connazionale di Cristiano Ronaldo che potrebbe rappresentare una soluzione economica ed efficace.

Calciomercato Juventus, Mendes offre Nelson Semedo: colpo a zero

Con il via vai presente sulla fascia destra la Juventus è quindi a caccia di un altro elemento utile alla rosa di Tudor, e la giusta occasione potrebbe arrivare dal noto procuratore Jorge Mendes.

Stando a quanto evidenziato da ‘La Stampa’ in questo scenario di novità si inserisce proprio un assistito dell’agente lusitano che avrebbe proposto Nelson Semedo, terzino destro portoghese al momento senza contratto.

Il classe 1993 ha chiuso da poco il suo rapporto col Wolverhampton, società dove ha giocato nelle ultime annate dopo anche un’esperienza al Barcellona di certo non indimenticabile.

Ad ogni modo si tratta di un laterale ancora estremamente valido che ha vissuto da protagonista al fianco di Cristiano Ronaldo anche l’ultima vittoria in Nations League. Semedo ha collezionato sempre minutaggio dai quarti di finale in poi, giocando persino 74 minuti nella finalissima vinta ai rigori contro la Spagna.

A parametro zero potrebbe quindi essere un affare interessante per la Juventus che si assicurerebbe un calciatore di valore e con esperienza internazionale senza andare a spendere soldi di cartellino.