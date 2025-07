Rescinde con la Roma e firma con un’altra Big italiana: bomba!

La Roma è ripartita da Gian Piero Gasperini dopo l’ottimo lavoro svolto da Claudio Ranieri e la Champions solamente sfiorata. Con l’ex allenatore dell’Atalanta i giallorossi si preparano a cambiare registro e puntano dritti ad alzare l’asticella passando inevitabilmente attraverso una piccola rivoluzione.

I capitolini stanno muovendo le prime pedine utili a mettere tra le mani di Gasperini un organico di livello. El Aynaoui e Ferguson i colpi recentemente ufficializzati che potranno certamente dire la loro alla corte di un allenatore bravo a valorizzare la totalità della propria rosa.

Negli anni all’Atalanta, Gasperini ha dimostrato di saper coinvolgere quasi tutti gli interpreti a disposizione andando ad innalzare stagione dopo stagione il valore complessivo e l’asticella dei risultati con l’apice toccato con la straordinaria vittoria dell’Europa League nel 2024.

A Bergamo l’ex interista ha lasciato un segno indelebile che proprio un ex romanista come Juric dovrà provare a colmare. Un valore eccezionale che ora è totalmente a disposizione di una Roma che prosegue la propria campagna acquisti lavorando molto anche sulle esigenze e i dettami dello stesso Gasp.

Serviranno ancora pedine per avere un organico completo in ogni reparto e capace di lottare per i vertici ma la strada tracciata sembra quella giusta, al netto di qualche difficoltà su alcune trattative. Intanto oltre ai nuovi innesti la Roma continua a lavorare anche sulle uscite che hanno fatto registrare già l’addio di alcuni calciatori come Abraham, Le Fee e Shomurodov, senza dimenticare i calciatori che hanno chiuso i prestiti come Saelemaekers. Ed a proposito di esterni c’è un nome che potrebbe improvvisamente scaldarsi in uscita.

Calciomercato Roma, fuori dai piani di Gasperini: nuova avventura per El Shaarawy

Tra i nomi in uscita per la Roma ci sarebbe anche quello di Stephan El Shaarawy che ha il contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta di questa fase di carriera.

L’esterno classe 1992 non rientra peraltro nei piani di Gasperini e potrebbe rescindere l’accordo in essere a 12 mesi dalla scadenza divenendo così appetibile per il mercato italiano.

In questo senso El Shaarawy potrebbe essere una pedina importante per la Fiorentina di Stefano Pioli, che nel raccogliere l’eredità di Palladino sta provando a costruire su quanto di buono fatto negli ultimi anni dalla viola. L’ex esterno del Milan potrebbe essere quindi l’uomo giusto, a determinate condizioni economiche per innalzare il livello di scelte dei toscani.