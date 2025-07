Divieto di balneazione! Mare vietato in una nota località turistica: c’è un batterio pericoloso

È scattato l’allarme in una delle più note località di mare. Le autorità si sono viste costrette a imporre un improvviso divieto di balneazione per tutelare turisti e residenti. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei risultati delle analisi ufficiali, che hanno fatto registrare concentrazioni batteriche superiori ai limiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

I campionamenti condotti da enti competenti hanno rilevato concentrazioni del pericoloso batterio superiori alla soglia che fa scattare in automatico il blocco della balneazione per esigenze di tutela della salute pubblica. L’ordinanza del sindaco si è resa necessaria per evitare il rischio di un potenziale contagio e tutelare il pubblico.

In questo periodo sono numerosi i turisti che affollano quel tratto di mare nel corso della stagione estiva. Il provvedimento, rivestito di carattere precauzionale, ha suscitato comprensibilmente preoccupazione ma ha anche riscosso apprezzamento per la prontezza della risposta istituzionale. Ecco dove è scattato il divieto di fare bagni in mare.

Divieto di balneazione in questa nota località turistica: rilevato pericoloso batterio

È stata una mattinata di allerta sul litorale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) lo scorso venerdì 18 luglio. Il sindaco Elena Nappi ha firmato un’ordinanza che imponeva il divieto temporaneo di balneazione sul tratto del lungomare di Ponente. La decisione è stata presa dopo che i prelievi effettuati il lunedì precedente da Arpat avevano fatto emergere una situazione preoccupante.

I prelievi avevano rilevato una concentrazione del batterio Escherichia coli superiore a 500 MPN/100 ml ovvero la soglia fissata dalla normativa italiana come limite massimo consentito per la balneazione. È arrivata così l’ordinanza, a scopo precauzionale, rimasta in vigore fino a nuova comunicazione. Sono stati installati cartelli informativi in modo da segnalare a residenti e turisti il divieto di balneazione.

Non si tratta di un caso isolato sulla costa grossetana, dove diversi tratti di spiaggia, alcuni anche nel territorio di Marina di Grosseto, sono stati soggetti a restrizioni analoghe in quegli stessi giorni, sempre a causa di valori batteriologici superiori ai limiti tollerati dalla legge. Il divieto è rimasto in vigore fino alla revoca dell’ordinanza, giunta verso le 15,30 di venerdì 18 luglio.

L’Escherichia coli è un batterio molto comune nella flora batterica del nostro intestino. Si tratta di un batterio cosiddetto «commensale», che sopravvive grazie all’organismo in cui vive. Alcuni ceppi però possono essere causa di malattie più o meno gravi come gastroenteriti con disturbi come crampi addominali, diarrea con sangue, nausea, vomito, febbre.

Nei casi più gravi l’infezione può localizzarsi anche in altri organi, provocando cistiti e infezioni delle vie urinarie più o meno serie. Non mancano casi, anche se decisamente più rari, di polmoniti, meningiti e gravi quadri di setticemia.