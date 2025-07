Posta indesiderata, mai cancellarla: un gesto che potrebbe evitare nuove truffe

E-mail di spam, phishing. Tutti nomi mai sentiti prima che da tempo sono diventati fastidiose realtà per gli utenti del web. Questi messaggi intrusivi spesso e volentieri intasano la posta e ci fanno perdere tempo dietro a noiose operazioni di eliminazione o di filtraggio delle mail indesiderate. Senza contare il rischio di cadere vittima delle trappole tese dai truffatori.

Tuttavia, per quanto possa sembrare strano, per dirla con Mefistofele anche le e-mail di spam «sono una parte di quella forza che desidera eternamente il male e opera eternamente il bene». In altre parole possono rivelarsi utili alle potenziali vittime prese di mira dai truffatori. Per questo motivo gli esperti del sito specializzato PcWorld consigliano di non cancellare questi messaggi.

Conservare la posta indesiderata invece di eliminarla, ma perché? Secondo PcWordl questo gesto potrebbe evitare di cadere vittima di altre truffe. Il fatto è che gli hacker stanno diventando sempre più sofisticati quando si tratta di fare il loro sporco lavoro: truffare il prossimo. Il primo istinto sarebbe di spedire nel cestino la mail indesiderata. Ma potrebbe non essere la migliore delle idee.

Posta indesiderata, perché è meglio non cancellarla

Secondo PC World, è meglio conservare queste e-mail indesiderate nella cartella spam della posta in arrivo. Come spiega Steffen Zellfelder di PC World, tutti i client di posta elettronica sono dotati di filtri antispam sempre più complessi e in grado di adattarsi, sempre più efficaci nel saper distinguere tra mail desiderate e indesiderate.

Ma per farli funzionare al meglio è necessario “attivarli”. In altri termini, questi software apprendono a migliorarsi con l’esercizio. Per poter sfruttare al meglio questo effetto apprendimento dei filtri antispam il software deve essere in grado di esercitarsi. E proprio in questo sta l'”utilità” delle e-mail di spam. Come comportarsi allora quando riceviamo una mail sospetta?

Quando riceviamo un mail che non desideriamo, contrassegniamo manualmente il messaggio incriminato come spam (o “posta indesiderata”) nel caso in cui il programma non lo abbia già fatto. Così facendo “alleneremo” il filtro antispam del software a riconoscere sempre meglio le fastidiose e-mail indesiderate – o almeno così si spera.

In genere la posta indesiderata viene eliminata automaticamente dalla cartella spam dopo 30 giorni. Se la cartella della posta indesiderata non dovesse svuotarsi da sola, faremo bene eliminare il contenuto manualmente almeno una volta al mese. Attenzione poi al pulsante “annulla iscrizione” accanto a email pubblicitarie, newsletter o persino… spam.

Cliccare su questo accattivante pulsante sperando di non ricevere più mail indesiderate segnala ai truffatori che l’indirizzo email non solo esiste ma anche che è gestito attivamente. In sostanza comunica loro che l’indirizzo di posta elettronica corrisponde a una persona reale che può diventare il bersaglio inconsapevole delle truffe.