Niente Sinner-Berrettini, annuncio ufficiale: tifosi italiani senza parole

Negli ultimi anni il tennis italiano sta vivendo un momento magico e ormai ogni settimana abbiamo atleti in corsa per la vittoria di un titolo, che si parli di un 250 o di una vittoria Slam. Ovviamente tutti tendono a parlare di Jannik Sinner per la crescita del movimento, il numero uno al mondo ed ...

Negli ultimi anni il tennis italiano sta vivendo un momento magico e ormai ogni settimana abbiamo atleti in corsa per la vittoria di un titolo, che si parli di un 250 o di una vittoria Slam. Ovviamente tutti tendono a parlare di Jannik Sinner per la crescita del movimento, il numero uno al mondo ed il neo vincitore di Wimbledon, quarto Slam della sua finora straordinaria carriera. Ma non c’è solo lui ed anzi non bisogna dimenticare chi ha lanciato la crescita del tennis, da Fabio Fognini – appena ritiratosi – fino a Matteo Berrettini.

Il tennista romano è uscito subito a Wimbledon, è apparso stanco sia fisicamente che soprattutto mentalmente e per lui non è assolutamente facile. Vedere gli altri vincere e dominare nel circuito mentre lui ha difficoltà è dura e anche per questo è arrivata la decisione di dare forfait all’imminente Masters 1000 di Toronto, torneo che vedrà assenti tanti big e tra gli altri anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il giornalista Guido Monaco ha parlato nel corso del canale Youtube di Oasport ed ha commentato in primo luogo la decisione di saltare Toronto da parte di tutti i big, Sinner compreso. A riguardo c’è appunto l’azzurro nel mirino e Monaco ha sottolineato: “Dicono giochiamo troppo, giochiamo sempre e alla fine sono sempre in vacanza…Sinner rientra, fa tre tornei e tre finali, chiaro poi che le energie nervose sono li da vedere”.

Sinner e Berrettini assenti, il messaggio lascia increduli

Monaco ha sottolineato che c’è qualcosa che non va nel regolamento se tutti i big decidono di lasciare senza problemi un Masters 1000 e che forse andrebbe fatta una riforma nel valore dei punti di ogni torneo. Ma oltre a questo si parla di Italia e in particolare di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, due dei protagonisti della vittoria nell’ultima Coppa Davis.

La nostra nazione viene da due successi consecutivi e vive un momento a dir poco magico, l’Italia gongola e allo stesso tempo Monaco ha sottolineato una cosa che sarebbe quasi pazzesca: “L’Italia potrebbe vincere la Davis anche con Berrettini e Sinner assenti, o almeno non sarebbe un miraggio rivincerla, poi dipende sempre anche da chi porteranno gli altri”. E al momento il tennista romano sembra lontano dalla competizione.

Più chance per Sinner che deve valutare ancora varie cose, ma si parla anche di Musetti e riguardo la sua possibile presenza alle Atp Finals di fine anno: “C’è da essere ottimisti. Se ci devo mettere un euro, beh ce lo metto sereno”, chiude l’uomo.