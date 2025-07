Incredibile Spalletti, annuncio di pochi istanti fa: è ufficiale

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia è finita nel peggiore dei modi. Un paio d’anni scarsi e diverse delusioni per il tecnico di Certaldo, ben lontano dalla straordinaria proposta di calcio offerta ai tempi del Napoli.

La sua Nazionale ha faticato a trovare sbocchi, con un ricambio generazionale mai realmente efficace e qualche battuta a vuoto di troppo proprio nei momenti importanti. L’ultimo Europeo è stato un disastro, così come l’inizio del percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali, con il ko in terra norvegese che è stato il colpo di grazia per la permanenza di Spalletti sulla panchina azzurra.

Tante le cose che non hanno funzionato in questo periodo con critiche provenienti da ogni dove per un approccio alla sfera della Nazionale che non ha mai fatto breccia neanche nel cuore dei tifosi. L’Italia è lontanissima dai fasti di un tempo ed ora toccherà a Gattuso e al suo staff provare a ricostruire un percorso vincente dalle recenti macerie.

La Nazionale ha bisogno di una sterzata, così come lo stesso Spalletti, ora senza panchina ed in attesa di capire quale potrà essere il suo prossimo futuro. Intanto a proposito del suo lavoro è arrivato un annuncio da parte di un suo ex calciatore che non lo ha mai dimenticato.

Liverpool, Salah snobba Klopp e preferisce Spalletti: “È il mio allenatore preferito”

Chi ha lavorato con Luciano Spalletti sa bene quanto può essere importante il suo impatto all’interno di uno spogliatoio. In Italia ha allenato Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Inter e Napoli, alcune delle quali anche a più riprese.

È il caso dell’esperienza nella capitale, lì dove ha avuto modo di confrontarsi anche con un campione assoluto come Mohamed Salah. Lo stesso fuoriclasse mancino del Liverpool ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’ nella quale ha indicato in Spalletti il proprio tecnico preferito.

L’ex romanista ha ammesso: “Il mio allenatore preferito è Luciano Spalletti. Il compagno ideale? Non ho giocato con lui nel mio momento migliore, ma direi Eden Hazard. Avrei voluto giocare con Steven Gerrard e Thierry Henry. Difensore migliore affrontato? Sono stati tanti. Sergio Ramos è un grande giocatore, ma non so dirne uno solo. Il trofeo che mi ha fatto il maggior effetto? La Champions League”.

Parole forti che esaltano il lavoro dell’allenatore di Certaldo tra lo stupore dei fan dei ‘Reds’ che si aspettavano Jurgen Klopp come possibile risposta.