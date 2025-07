Accordo a un passo, l’Inter beffa il Milan: colpo da novanta

L’Inter sta lavorando sul potenziamento della rosa da mettere a disposizione di Christian Chivu proprio nei giorni in cui la squadra è tornata ad Appiano Gentile per il raduno.

I nerazzurri lavorano quindi dentro e fuori dal campo per arrivare preparati a quello che sarà l’inizio della prossima stagione, che dovrà essere quella della rinascita dopo un’annata passata in breve tempo dalla parte sbagliata della storia. Il lavoro di Chivu sarà il più complesso perchè dovrà ridare vita ad un gruppo demoralizzato dalle debacle in finale di Champions League e al Mondiale per Club.

Il tutto passerà inevitabilmente dalle mosse della società che punta ad incrementare il valore della rosa andando a prendere alcuni dei migliori calciatori su piazza. Tra i giovani più interessanti emersi nell’ultimo campionato di Serie A c’è anche Giovanni Leoni, che lo stesso Chivu ha allenato nella parentesi finale al Parma.

Il classe 2006 piace però molto anche al Milan, e non solo, attirando su di se le mire di diverse società di primo piano. Il difensore italiano ha prospettive di crescita enormi e lo stesso allenatore del Parma, Carlos Cuesta a ‘Sky Sport’ ha parlato del suo futuro: “È molto positivo che le big abbiano la volontà di prendere i nostri ragazzi. Dice bene di cosa siamo, della nostra area scouting, della nostra strategia e degli allenatori che ci sono stati prima di me. Lui dà tanta disponibilità, ha tanta voglia di migliorare, è super professionale e ha grande potenziale”.

Calciomercato, Leoni preferisce l’Inter: la situazione

Il valore di Leoni è sotto gli occhi di tutti e Inter e Milan si daranno inevitabilmente battaglia per portarlo a San Siro dalla propria parte.

Sembrano però avanti i nerazzurri che ha avuto un aggiornamento con l’agente Crnjar, al quale secondo il ‘Corriere dello Sport’ è stato illustrato un progetto per l’inquadramento tecnico nell’immediato e a lungo termine.

Leoni, dal canto suo, pare intenzionato ad attendere i tempi dell’Inter che al momento ha la priorità Lookman da provare a chiudere per potenziare l’attacco.

Ad ora infatti l’arrivo a San Siro di Leoni è anche legato alle risorse che entreranno dalle uscite con il ragazzo, che rispetto al Milan e alle altre, ha dato preferenza proprio alla società nerazzurra. Dal punto di vista economico il Parma potrebbe scendere sui 35 milioni con l’Inter che dovrebbe quindi accumulare denaro, oltre che dai 9,5 milioni provenienti da Aleksandar Stankovic al Bruges, anche dalle papabili cessioni di Asllani, Sebastiano Esposito, Taremi, Palacios e Buchanan.