Lo trovi sugli scaffali della GDO e ti svolta il viaggio: costa solo 1 euro

Chi è costretto a spostarsi con l’auto sa bene quanti siano i costi e le spese da sostenere. Ora, immaginiamo di poter acquistare tramite i canali della grande distribuzione, dell’elettronica di consumo e su Amazon. un oggetto capace di dare una vero e propria svolta al nostro modo di viaggiare.

Nessun abbonamento mensile. Soltanto un costo di attivazione e una tariffa giornaliera che si attiva quando effettivamente utilizziamo il servizio: 1 euro al giorno. Questo dispositivo si presenta come una nuova idea di mobilità flessibile, orientata all’uso e fruibile anche ai viaggiatori meno abituali. In sostanza, un passo in avanti verso una mobilità smart, dove si paga soltanto per ciò che si usa.

Questa formula pay-per-use si adatta alla perfezione a un’epoca nella quale anche la mobilità sembra chiamata ad adattarsi a stili di vita all’insegna della flessibilità. Da questa idea è nata una soluzione che abbina la semplicità alla convenienza economica. E che per giunta è già disponibile sugli scaffali della GDO.

Il dispositivo che dà una svolta retail al modo di viaggiare

Stiamo parlando di Grab&Go, una versione del Telepass in chiave retail e on demand, pensata che si mette solo occasionalmente alla guida e non ha un contratto fisso. Grab&Go permetterà anche ai viaggiatori saltuari di saltare la fila al casello. Già disponibile sugli scaffali della grande distribuzione, funziona come un dispositivo pay-per-use.

In altre parole si paga soltanto quando si usa. Si può attivare in pochi secondi dallo smartphone e non ha canone mensile. Grab&Go è concepito come un oggetto retali, accessibile e pensato per la vendita diretta al pubblico in supermercati, negozi di elettronica, catene GDO. Si attiva in pochi secondi tramite app e sfrutta la tecnologia NFC per associare il dispositivo alla targa e al profilo utente.

Una delle novità più interessanti è il prezzo: 1 euro al giorno di utilizzo del telepedaggio, più 1 euro per eventuali altri servizi. Quando il dispositivo non viene utilizzato non c’è alcun costo, nessun canone fisso. Con Grab&Go si passa dalla logica del contratto annuale a quella on demand tipica di un mondo dove anche la mobilità si fa sempre più modulare e flessibile.

Il nuovo dispositivo permette anche di accedere ai principali servizi della piattaforma Telepass: dal pagamento dei parcheggi convenzionati al transito sui traghetti per lo Stretto di Messina. Ma sarà possibile anche gestire le notifiche smart e due targhe contemporaneamente. Tutto sarà gestibile tramite app. Così facendo Telepass punta a conquistare la platea di 20 milioni di utenti che ancora non usufruiscono del telepedaggio.