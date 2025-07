Come combattere (rapidamente) l’umidità in un bagno senza finestre: in casa c’è tutto il necessario

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui già normalmente si accumula una gran quantità di umidità. Ecco che quindi, la situazione peggiore notevolmente se siamo in presenza di un bagno cieco, ossia un bagno in cui non sono presenti finestre e che di conseguenze rischierà di avere aria viziata, che non circola in modo adeguato, peggiorando notevolmente la quantità di umidità presente.

Una delle problematiche maggiori che si riscontrano proprio a causa di un’elevata quantità di umidità, è il rischio che questa si tramuti in muffa, rendendo quindi l’ambiente meno sicuro. Proprio per questo, sarà molto importante agire tempestivamente e cercare di trovare la strategia migliore per poter risolvere il problema. Ma come poter risolvere la questione all’interno di un bagno in cui non sono presenti finestre?

Come eliminare l’umidità presente all’interno di un bagno cieco

Per poter agire sull’umidità e riuscire a neutralizzarla senza particolari difficoltà si potrebbe optare per i classici deumidificatori che si trovano in commercio. Tuttavia, prima di investire una cifra anche piuttosto notevole, è bene sapere che esiste un valido trucchetto capace di assorbire tutta l’umidità all’interno di un bagno cieco. Ci vorrà davvero poco e senza spendere nulla si noterà subito la differenza.

A differenza di quello che si possa pensare, è bene sapere che in casa c’è già tutto il necessario per poter creare un valido rimedio fai da te perfetto per assorbire tutta l’umidità che si forma all’interno di un bagno cieco. Senza spendere soldi in prodotti costosi ed inutili, si troverà la soluzione perfetta per non avere più questo problema. Ma cosa serve e soprattutto in cosa consiste? Tutto ciò che servirà è del comunissimo aceto e una spugnetta.

L’aceto, si è rivelato essere un ottimo alleato per igienizzare, disinfettare e assorbire l’umidità. La spugna invece, sarà un elemento extra che renderà ancora più efficace questo metodo. Basterà prendere quest’ultima e bagnarla completamente con l’aceto, sistemarla in un piattino e posizionarla nel bagno. In questo modo l’aceto andrà ad evaporare lentamente, neutralizzando i cattivi odori e assorbendo parte dell’umidità presente nell’ambiente. Per rendere il tutto più efficace, si potrà aggiungere anche del bicarbonato e se non piace l’odore pungente dell’aceto, basterà unire delle gocce di olio essenziale per rilasciare nell’aria una gradevole fragranza.