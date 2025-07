Alcaraz rivela il suo dramma, sgomento nel mondo del tennis

Carlos Alcaraz è uno dei più grandi talenti del tennis mondiale, viene considerato da molti come l’erede dei Big Three e a 21 anni ha già vinto numerosi tornei, è stato numero 1 al mondo e ha scritto la storia di questo sport. Insieme a Jannik Sinner sta mettendo in scena una rivalità straordinaria e in molti non dimenticheranno le due sfide che abbiamo visto in finale quest’anno al Roland Garros e a Wimbledon.

Alcaraz ha vinto molto e diverte il pubblico con le sue giocate, ma c’è la sensazione che possa fare ancora di più e che al momento non abbia ancora raggiunto il 100 % del suo reale valore. Ma su Alcaraz spesso sono arrivate critiche inopportune, legate al suo comportamento fuori dal campo. In molti gli hanno criticato di avere un atteggiamento particolare dopo i tornei, le feste con gli amici e tanto altro, ma Alcaraz non ci sta ed ha risposto per le rime.

Il fenomeno di Murcia ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha raccontato delle difficoltà legate alla salute mentale che ogni tennista deve affrontare. E anche lui ha vissuto momenti davvero difficili nel corso della sua carriera, e ne ha parlato apertamente. Alcaraz ha un mental coach e ha ricordato l’utilità del tennista.

Alcaraz racconta il suo dramma, le parole lasciano di sasso

Carlos Alcaraz ha parlato ai microfoni della rosea ed ha sottolineato l’utilità del ruolo del mental coach: “Ce l’ho da cinque anni e mi aiuta molto. Sento la differenza rispetto al passato, a volte mi vengono pensieri negativi ma lei mi aiuta a gestirli”. Carlos Alcaraz poi ha proseguito svelando:

“Mi ha dato dei consigli su come affrontare lo stress della partita e la situazione è migliorata molto, è tutto nella testa. Non è solo una questione mentale, dipende da come affronti tutto”, ha spiegato cosi il suo punto di vista. Le critiche talvolta possono far male e lo spagnolo ha proseguito:

“Cerco di non pensarci troppo, c’è stato un periodo in cui mi lasciavo davvero influenzare dalle critiche e quello è stato un momento molto difficile. In questi anni ho capito che conta ogni piccolo passo e che si può trarre insegnamento anche dalle sconfitte, non è necessario essere fenomeni ogni giorno”. Lo spagnolo è apparso più sereno dopo anni di difficoltà.