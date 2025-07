WhatsApp, arriva la clamorosa novità: da adesso i messaggi importanti non li dimentichi più

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità: in questo modo i messaggi importanti non si potranno mai più dimenticare, è una vera svolta.

In Italia, WhatsApp ha iniziato a diffondersi tra il 2010 e il 2012, con un’esplosione di popolarità intorno al 2012-2013, grazie alla crescente diffusione degli smartphone e alla semplicità del servizio rispetto agli SMS tradizionali. Da quel momento è diventata una delle app di messaggistica più usate nel paese, grazie soprattutto alla possibilità di potersi mettere in contatto diretto, anche con chi si trova dall’altra parte del mondo.

Dal momento in cui WhatsApp ha iniziato a espandersi a macchia d’olio, è stato migliorato nel tempo con tantissimi aggiornamenti, che hanno reso quest’applicazione ancora più completa. Infatti, se inizialmente era nata solo per inviare messaggi istantanei, via via si sono aggiunti chiamate, videochiamate, la possibilità di condividere foto, video, documenti e anche di personalizzare le chat come più ci piace. Insomma, è diventata tutto ciò che serve per poter mantenere una comunicazione rapida ed efficace.

Con questa novità WhatsApp diventa perfetto: ora non ci saranno più scuse

Nonostante WhatsApp sembri avere già tutto ciò che serve, gli sviluppatori non smettono mai di cercare qualcosa di nuovo da poter aggiungere all’ultima versione. Ebbene, stando a quanto viene detto da alcune voci, su WhatsApp Beta per Android, si sta testando una nuova funzione chiamata “Promemoria”.

WhatsApp Beta è una versione di test dell’app WhatsApp che permette agli utenti di provare in anteprima le nuove funzionalità prima che vengano rilasciate ufficialmente nella versione stabile. Ebbene, in questi ultimi giorni per la versione Android c’è una nuova funzione che sta ottenendo ottimi consensi. Prende il nome di ‘Promemoria’ e permette di impostare avvisi per singoli messaggi di chat. Ma cosa vuol dire questo? La nuova funzione “Promemoria” su WhatsApp permette di creare e gestire promemoria direttamente all’interno dell’app.

In pratica, sarà possibile selezionare un singolo messaggio e programmare un promemoria personalizzato, all’orario prestabilito, si riceverà una notifica con il testo del messaggio, l’indicazione della chat da cui proviene e, se presente, anche un’anteprima di un contenuto multimediale allegato. Una nuova funzione, ideale per chi, a causa delle numerose chat rischia sempre di perdersi qualcosa, rischiando così di saltare appuntamenti importanti. In questo modo, tutto avverrà sempre tramite WhatsApp, senza dover aver la necessità di appuntare queste cose altrove. Al momento questa funzione è disponibile solo per alcuni BetaTester, ma se dovesse andare bene, potrebbe anche essere rilasciata a breve per tutti i dispositivi.