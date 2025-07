Simone Inzaghi saccheggia l’Inter: un suo pupillo all’Al-Hilal per 33 milioni

Simone Inzaghi potrebbe tornare alla carica per un suo ex calciatore all'Inter. Pronta una cifra piuttosto elevata

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter con l’amaro in bocca al culmine di una stagione che avrebbe potuto regalare una straordinaria soddisfazione e che invece ha portato in dote solamente una scottante debacle.

La finale di Champions persa sotto i colpi di un pesante 0-5 per mano del PSG ancora brucia nell’ambiente nerazzurro che ha provato a voltare pagina con l’addio di Inzaghi e l’arrivo in panchina di Christian Chivu che ha però registrato ulteriori difficoltà anche nel corso del Mondiale per Club.

Una competizione che non ha regalato grandi soddisfazioni ai nerazzurri e che al contempo ha anche innescato alcune polemiche che potrebbero confluire nella sessione estiva di calciomercato.

Un calciatore di cui tanto si è parlato è Benjamin Pavard, del quale non ha fatto impazzire il suo atteggiamento a margine della Coppa del Mondo. A tal proposito il giornalista Fabrizio Biasin a ‘TeleLombardia’ ha ammesso: “Pavard? C’è stato un fastidio dovuto al fatto che mentre l’Inter usciva dal Mondiale per Club lui, con la caviglia non a posto, giocava a padel. Questa cosa ha infastidito tutti. Il primo anno ha fatto bene, l’anno scorso non ha lasciato grande impressione. Credo, dunque, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe troppi problemi. Al momento, però, non mi risultano proposte. Di tutti i big dati in partenza, lui è l’unico su cui si potrebbe fare un ragionamento”.

Calciomercato Inter, irrompe Simone Inzaghi: assalto a Pavard

L’atteggiamento di Pavard non è quindi passato inosservato, mentre su di lui sono aperti ragionamenti nel caso in cui arrivasse una proposta adatta per certificare un eventuale addio all’Inter.

Considerando l’età, la situazione e i costi a bilancio, qualora dovesse arrivare una proposta compresa tra i 30 e i 35 milioni Marotta e soci potrebbero seriamente prendere in esame la strada della cessione, andando nel caso a rinnovare il pacchetto arretrato poi con un altro innesto.

69 presenze ed una rete con l’Inter per Pavard che potrebbe essere già arrivato al capolinea della sua avventura nella San Siro nerazzurra.

In questo quadro di incertezza a fare capolino potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza come Simone Inzaghi, che potrebbe volere un suo ex pupillo all’Al-Hilal, società saudita di cui ha sposato il progetto e con la quale ha anche vissuto un buon Mondiale per Club.

La squadra araba potrebbe mettere sul piatto per Pavard una proposta da 33 milioni di euro che farebbe vacillare l’Inter. Da capire però la volontà del calciatore.