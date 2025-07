Annuncio Musetti, che batosta in vista delle ATP Finals

Finora il 2025 di Lorenzo Musetti è stato abbastanza positivo e il giovane talento italiano ha proseguito nel percorso di avvicinamento verso la vetta della classifica. L’azzurro ha raggiunto uno status quasi da Top 5 sulla terra battuta, ha fatto semifinali quasi ovunque e solo i big (quasi sempre Carlos Alcaraz) hanno fermato la sua avventura. Su Musetti però ci sono pro e contro in questa stagione.

Se su terra il campione azzurro ha finalmente trovato quella continuità che tutti attendevano da tempo, diversa è la situazione su cemento e in generale sulle altre superfici con Musetti in difficoltà tra problemi fisici e risultati non all’altezza, come l’ultima sconfitta al Washington Citi Open dove è uscito subito contro il britannico Cameron Norrie, vincitore poi in rimonta.

Insomma un periodo difficile e per Musetti servirà un gran finale di stagione perchè l’obiettivo è prendere parte alle Atp Finals di Torino dove quest’anno potrebbero esserci due italiani, Jannik Sinner e appunto Lorenzo Musetti. Attualmente il carrarino è sesto nella Race ma gli avversari sono vicini e bisogna fare attenzione, la situazione non è cosi semplice.

Musetti avvisato, la qualificazione non è cosi semplice

La parte della stagione a lui più congeniale è passata e ora Musetti deve dimostrare di saper superare le difficoltà su terra. Il giornalista di Eurosport Massimiliano Ambesi ha parlato delle chance di qualificazione di Musetti per andare alle Atp Finals ed ha fatto chiarezza esprimendo il suo pensiero a riguardo:

“Musetti alle Atp Finals? Fino a qualche settimana fa ero più tranquillo mentre ora non la vedo cosi scontata. Fritz ha messo la freccia e devi difenderti da Shelton e De Minaur, gente che può raccogliere punti importanti nella stagione su cemento. Musetti dovrà pianificare bene tutti i suoi impegni” e il giornalista ha sottolineato ad esempio che è meglio giocare a Tokyo e no a Pechino, per una questione di utilità in chiave Finals.

L’Italia spera di vedere Musetti a Torino ma non sarà semplice, il vantaggio sugli avversari è risicato ma serve affrontare al meglio la stagione su cemento, si preannuncia una seconda parte di stagione molto calda e vedremo come Lorenzo affronterà ora i due 1000 di Montreal e Cincinnati e soprattutto gli Us Open dove si decidono le sue possibilità per Torino.