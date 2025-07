Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: paura a Villa Guarnieri, panico per Marta e Adelaide

Il prossimo 8 settembre l’attesa dei numerosi fan de Il Paradiso delle Signore finalmente finirà. La soap ambientata nella ruggente Milano del boom economico tornerà in onda con una decima stagione che si annuncia come sempre ricca di sorprese e colpi di scena. Per fare da traino al nuovo capitolo della serie, ad agosto verranno mandati in onda gli episodi della scorsa primavera.

Senza Il Paradiso delle Signore gli ascolti non hanno fatto faville. La soap che nella stagione estiva ha preso il posto della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, la spagnola Ritorno a Las Sabinas, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico di Rai 1, facendo registrare un poco entusiasmante 9-10% di share (meno della metà di quanto raccolto dal Paradiso).

Insomma, numeri decisamente al di sotto delle aspettative che permettono alle soap di Canale 5 di vincere con ampio margine la gara degli ascolti del primo pomeriggio. Ma cosa succederà nella prossima stagione del Paradiso delle Signore? Le anticipazioni non promettono nulla di buono per i residenti di Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: trema Villa Guarnieri, scandalo in arrivo

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 10 un grave scandalo familiare travolgerà Villa Guarnieri. La situazione farà tremare le mura della storica villa abitata dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo e dal commendatore Umberto Guarnieri. Stando alle anticipazioni, a cercare un modo per uscire da questa difficile situazione sarà Marta Guarnieri.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli sullo scandalo che scoppierà a Villa Guarnieri. Si sa soltanto che la portata del fatto sarà molto grave e che la situazione metterà a durissima prova tutti i membri della famiglia. Nella scorsa stagione i Sant’Erasmo sono già stati sfiorati dal pericolo di uno scandalo quando sono emerse le responsabilità di Tancredi nello spionaggio ai danni del Paradiso.

In quella occasione Marcello decise di soprassedere e rinunciò a denunciare il rivale della GMM proprio per il timore di uno scandalo che avrebbe inevitabilmente finito per coinvolgere anche la sua amata Adelaide. Ma chi sarà il protagonista coinvolto nella vicenda? Attualmente non si conosce il nome dell’uomo (o della donna) dello scandalo. Sicuramente però toccherà a Marta farsi carico della situazione per cercare di trovare una via d’uscita onorevole che non infanghi il nome della famiglia.

Nel frattempo Umberto manifesterà l’intenzione di inserire Odile nel suo testamento. Questo malgrado la contessina ancora sia all’oscuro del fatto che il Commendatore è il suo padre biologico. Un altro duro colpo da mandare giù per Adelaide, che tornerà a chiedere al suo ex di non affrettare i tempi evitando di metterla in difficoltà con sua figlia proprio ora che ha recuperato un po’ di serenità dopo il delicato intervento al cuore.