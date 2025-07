Da quando uso questo mix la mia lavatrice è sempre profumata: anche il bucato è più pulito

La lavatrice è l’elettrodomestico che tutti abbiamo in casa e che risulta essere indispensabile per ottenere un bucato perfettamente igienizzato e profumato. Utilizzarla non è affatto complicato, basterà semplicemente caricarla nel modo giusto, impostare il programma desiderato ed aggiungere i prodotti necessari che aiuteranno ad eliminare lo sporco, gli aloni ed anche i cattivi odori.

Ovviamente, affinché possa svolgere sempre al meglio le sue funzioni, sarà molto importante che la lavatrice sia tenuta sempre in ottimo stato. Un accumulo di sporco al suo interno, infatti, non solo non farà ottenere un bucato pulito e profumato, ma farà anche consumare molta più corrente e di conseguenza anche le bollette saranno più salate. Proprio per questo, sarà necessario ricordarsi di effettuare periodicamente un ciclo di pulizia completo, per impedire un accumulo eccessivo di sporco.

Ecco il mix naturale per ottenere una lavatrice perfettamente pulita e profumata

Una delle prime avvisaglie che deve farci capire che nella lavatrice c’è un accumulo eccessivo di sporco è la comparsa dei cattivi odori, che, per forza di cose si andranno a trasferire anche sui capi messi al suo interno. Ecco che quindi, invece di avere un bucato che profuma, ci ritroveremo con un odore per nulla gradevole. Ma è possibile evitare che tutto questo accada? La risposta è ovviamente sì e ora capiremo come fare.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti che mirano ad ottenere una lavatrice pulita, spesso risultano essere piuttosto aggressivi e, oltre ad avere un costo anche abbastanza elevato, non svolgeranno nemmeno al massimo la loro funzione. Ecco che quindi, invece di continuare a spendere soldi inutili, si potrà provare ad usare un mix 100% naturale che aiuterà a profumare ogni elemento della lavatrice.

Per poter preparare questa miscela ‘magica’ serviranno:

150 g di acido citrico in polvere

500 ml di acqua calda

1 cucchiaio di sapone per piatti

Il procedimento è davvero velocissimo, basterà semplicemente prendere un flacone spray e mettere acqua, acido citrico e sapone per piatti. Chiudere il tutto e agitare per qualche istante. Una volta fatto questo, la miscela è pronta per essere utilizzata, si dovrà vaporizzare direttamente nella guarnizione, nel cestello, nel cassetto e anche nel filtro della lavatrice. In questo modo, tutto lo sporco andrà via e finalmente si sentirà un odore davvero gradevole.