Crociato ko, infortunio gravissimo: per la Juve cambia tutto

Siamo nella fase di preparazione estiva della stagione ormai quasi alle porte. Le squadre sono al lavoro sul campo col calore di questi giorni mentre i club lavorano al di fuori del terreno di gioco per potenziare gli organici tra entrate ed uscite.

Tanto è cambiato e ancora tantissimo cambierà per diverse società in queste settimane che ci avvicinano alla fase clou. Si tratta di giorni delicati anche dal punto di vista strettamente della preparazione con gli allenatori che provano a mettere benzina nelle gambe ai calciatori nella speranza di non incappare in imprevisti ed infortuni che rischiano di cambiare i piani.

Un ko importante a fine luglio può infatti modificare radicalmente anche le strategie di mercato, e lo sa molto bene il Brighton che ha dovuto registrare un brutto infortunio al legamento crociato che comporta un lungo stop e un rientro in campo solo per la seconda parte della stagione.

È infatti ufficiale il ko di Adam Webster, difensore classe 1995 che sarà costretto a saltare larghi tratti della stagione prossima costringendo evidentemente il club inglese a correre ai ripari con soluzioni alternative anche dal mercato. In questo quadro si potrebbe inserire proprio un centrale della Juventus, ai margini del progetto e pronto a lasciare nuovamente Torino per una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Webster cambia le strategie: idea Djalò

Webster ha incassato un pesante problema al ginocchio durante il ritiro in Spagna del Brighton con un lunghissimo stop da smaltire nei prossimi mesi. Si tratta di un elemento comunque importante per le rotazioni dei ‘Seagulls’, club nel quale milita da sei anni.

Il contratto del classe 1995 scadrà peraltro nel 2026 e si tratta quindi di un’ultima annata decisiva anche per il suo futuro. Intanto la coperta dei biancoblu si accorcia nonostante gli arrivi di Coppola dal Verona, Boscagli dal Psv a parametro zero e del belga De Cuyper dal Bruges.

Servirà infatti almeno un altro elemento per completare il reparto dal punto di vista delle rotazioni e il Brighton potrebbe quindi decidere di fare una visita in casa Juventus per Tiago Djalò.

Il difensore portoghese non ha mai avuto fortuna a Torino ed è fuori dal progetto tecnico del club bianconero. Non rientra nei piani di Tudor e dunque la cessione resta probabile. La valutazione è al ribasso e la stessa Juve avrebbe dunque tutte le intenzioni di farlo accasare altrove dopo l’ultimo prestito al Porto.