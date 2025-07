Creare una routine serale per migliorare il sonno: gli effetti saranno immediati

Dormire sereni e riposare bene è importante per diversi motivi. In primis ovviamente permette al corpo di recuperare le energie perse durante il giorno e di eliminare la stanchezza accumulata, e che spesso è dovuta ai troppi impegni. In secondo luogo permette anche alla mente di ricaricarsi, riuscendo così ad affrontare al meglio tutto ciò che accadrà il giorno seguente. Ecco perché sarà importante dormire in modo adeguato.

Tuttavia, sempre più spesso il proprio sonno sarà disturbato e spesso saranno davvero poche le ore in cui si riuscirà a dormire bene. A lungo andare, tutto questo, ha degli effetti indesiderati non solo sul benessere fisico, ma anche su quello mentale, fino ad arrivare a sentirsi sopraffatti, stanchi e anche privi di concentrazione. Proprio per questo, sarà importante capire il reale motivo per cui non si riesce a dormire bene ed agire prima che sia troppo tardi.

Routine serale prima di andare a dormire: è così che si dice addio all’insonnia

Soffrire d’insonnia o avere dei disturbi del sonno che spesso portano a non riposare bene, possono avere delle ripercussioni anche abbastanza serie sul fisico e sulla mente. Sarà quindi importante cercare di scoprire le cause e di porre rimedio prima che sia troppo tardi. Tuttavia, per ottenere risultati si potrà provare una piccola routine serale che aiuterà a dormire sereni e rilassati.

Ma a cosa serve creare una routine serale? Facendo sempre le stesse cose per ogni giorno, prima di andare a dormire, si aiuta il nostro cervello a capire quando è il momento di dormire. Svolgendo ogni sera le stesse attività nello stesso ordine, il cervello impara a riconoscerle come precursori del sonno. Vengono quindi rilasciati i neurotrasmettitori che inducono il corpo a dormire. Vediamo quindi cosa fare per iniziare questa piccola routine serale:

Stabilire un orario fisso in cui andare a dormire: avendo un orario fissato ogni giorno in cui andare a dormire, il cervello lo riconoscerà già qualche ora e inizierà a ‘spegnersi’ e a preparare il corpo per la notte; Evitare schermi: si sa quanto possa essere devastante l’effetto di guardare lo smartphone a letto o prima di coricarsi. Quindi, almeno 2 ore prima di andare a letto sarebbe opportuno non usarlo più; Mangiare leggero: i cibi ultra-processati, fritti e pesanti rendono il sonno disturbato, quindi mangiare qualcosa di leggero aiuta sicuramente a dormire bene; Bere una bevanda calda: questo passaggio aiuta il corpo a rilassarsi; Preparare la camera da letto: cercare di avere una temperatura gradevole, un letto sempre fresco e comodo e luci che non siano troppo forti.

Con queste piccole accortezze finalmente si riuscirà a dormire sereni, senza più risvegli continui, che influiscono sulla qualità del sonno.