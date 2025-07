20 minuti di ordine, 10 minuti di pausa: con questo metodo sistemare casa sarà semplicissimo

Sistemare casa non è mai stato così facile, con il metodo 20-10 ci vorrà davvero pochissimo per ottenere risultati mai avuto fino ad ora.

Avere una casa sempre perfettamente pulita ed igienizzata non è mai un’impresa facile, soprattutto se facciamo una vita abbastanza frenetica e abbiamo poco tempo da dedicare alle faccende domestiche. Inoltre, ciò che rende tutto ancora più complicato, è riuscire a mantenere un ordine adeguato in ogni ambiente. Un compito particolarmente complicato, soprattutto se amiamo gettare le cose un po’ come capitano.

Tuttavia, nonostante la poca propensione a passare ore ed ore tra scopa, secchio, acqua e detersivi, si tratta di un qualcosa che non si potrà non fare e che di conseguenza ci porterà via del tempo. Fortunatamente, per rendere le cose meno faticose e anche più veloci, esiste un metodo davvero geniale, prende il nome di ‘metodo 20-10’ e sarà il fedele alleato nelle faccende domestiche.

Con il metodo 20-10 sistemare casa non sarà mai più un problema

Il metodo 20/10 per sistemare casa è un approccio semplice e molto efficace ideato da Rachel Hoffman nel suo libro “Unfck Your Habitat”. È pensato proprio chi non riesce a gestire le faccende domestiche e si sente poi sopraffatto dal disordine o dalla pulizia ed quini alla ricerca di un metodo sostenibile nel tempo. Ma in cosa consiste questo sistema?

Il metodo 20-10 è davvero facile da mettere in pratica, semplicemente si dovranno dedicare 20 minuti al riordino o alle pulizie, dopodiché si farà una piccola pausa di 10 minuti e così via. In questo modo si riuscirà a portare a termine ogni cosa, senza lasciare a metà. Per poter iniziare per prima cosa si andrà a scegliere l’ambiente da pulire.

Una volta scelto da quale luogo iniziare, si andrà ad agire su una determinata area, che potrà essere un mobile, la scrivania, la scarpiera, ecc… Dopodiché si andrà ad impostare un timer di 20 minuti, iniziando quindi a buttare via ciò che è inutile, mettere via gli oggetti fuori posto, pulire le superfici. Al termine dei 20 minuti, sarà tassativo prendersi i 10 minuti di pausa, in questo frangente si potrà prendere un caffè, riposarsi o fare quello che più ci fa stare bene. Passati questi 10 minuti si potrà riprendere con quello che si stava facendo. Ed ecco che in questo modo, si riuscirà a pulire tutta casa senza stress. Piccoli passi alla volta, che permetteranno di avere una casa perfettamente in ordine.