Bonus Nuovi Nati, importante novità: adesso richiederlo conviene ancora di più

Annunciata un'importante novità per quanto riguarda la misura che aiuta i neo genitori. Cosa cambia per il Bonus Nuovi Nati.

Incentivare la natalità è cruciale in un contesto come quello italiano, contrassegnato da un inverno demografico sempre più rigido. L’abbassamento del tasso di natalità porterà, spiega Il Sole 24 Ore sulla base degli ultimi dati Istat, ad avere 5 milioni di lavoratori in meno nel 2040, con tutto quel che ne consegue per ciò che riguarda la spesa per il welfare e la sanità, oltre che per il PIL.

Per tentare di invertire la rotta il governo Meloni ha lanciato il Bonus Nuovi Nati (chiamato anche “Carta nuovi nati”), una misura introdotta dalla manovra di Bilancio 2025 a sostegno della natalità. Si tratta di un contributo economico una tantum pari a mille euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Sono previste delle importanti novità per i beneficiari del Bonus Nuovi Nati nel 2025. L’INPS ha fornito nuove indicazioni relative all’importo una tantum da mille euro destinato ai neo genitori. Ecco cosa è cambiato con il contributo pensato per aiutare le famiglie italiane con figli.

Bonus Nuovi Nati, c’è un’importante novità

Con il Messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, l’INPS ha raddoppiato il termine per la presentazione delle domande per ottenere il Bonus nuovi nati. La possibilità di richiedere il contributo una tantum da mille euro è stata estesa da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

L’ente previdenziale inoltre ha spiegato che per le nascite avvenute tra il 1° gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, nel caso in cui la domanda non sia stata presentata entro 60 giorni dalla nascita, ci sarà comunque la possibilità di rimediare. Ci sarà tempo fino al 22 settembre 2025 per richiedere la Carta Nuovi Nati da 1000 euro, dato che il termine è stato esteso di altri 60 giorni per adeguarsi alla nuova scadenza di 120 giorni.

Il Bonus Nuovi Nati nel 2025 può essere richiesto online attraverso il portale INPS, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) o tramite l’app INPS Mobile (selezionando la funzione “Bonus Nuovi Nati). La richiesta può essere inoltrata attraverso il Contact Center chiamando il numero 803164 da telefono fisso o il 06 164164 da cellulare o, ancora, rivolgendosi agli istituti di patronato.

A presentare la domanda per il Bonus Nuovi Nati può essere uno dei due genitori ovvero il genitore che vive con il bambino (se i genitori non convivono). Nel caso in cui il genitore sia incapace di agire o minorenne, la domanda dovrà essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. La condizione per poter inviare la domanda è avere un ISEE minorenni inferiore a 40 mila euro o aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in cui sia presente il figlio a cui si riferisce il bonus.