Lacrime per Alberto Matano, gravissimo lutto in tv poco fa

Una grave perdita ha segnato il piccolo schermo, unendo la televisione sotto il segno del dolore e della commozione. Sul canale social del noto conduttore televisivo Alberto Matano è apparso un messaggio pieno di affetto e gratitudine, accompagnato da un’immagine che racchiude un profondo legame umano, prima ancora che professionale.

Il post condiviso sul profilo social di Matano ha suscitato una forte reazione emotiva davanti alla scomparsa di una presenza divenuta familiare al pubblico televisivo. Dal messaggio divulgato sui social traspare in maniera evidente la commozione del conduttore Rai, visibilmente scosso, che ha sottolineato la solarità della persona scomparsa ricordando i momenti condivisi in studio.

Immediata la reazione sui social: follower, colleghi e amici hanno manifestato la loro vicinanza e espresso cordoglio. Il post si è così trasformato nel luogo simbolico di una partecipazione collettiva. In un momento delicato e carico di tristezza, parole semplici e sincere riescono a trasfigurarsi in un abbraccio virtuale in grado di coinvolgere tutti.

Lutto per Alberto Matano, il messaggio sui social del conduttore Rai

È morta a 51 anni Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità e ospite in veste di esperto in trasmissioni e telegiornali. Romana d’origine, Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Tor Vergata e all’Università di Ferrara aveva conseguito il dottorato di ricerca. Negli anni ha collaborato con vari enti di ricerca come l ‘Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima, il Cnr e la Nasa, oltre che con Legambiente, sull’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio italiano.

Alberto Matano, che l’ha spesso avuta come ospite a La Vita in Diretta, ha salutato Claudia Adamo con un toccante post su Instagram: «Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindirettaè un giorno assai triste».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Dopo aver lavorato in passato a Sky Meteo da diversi anni la meteorologa romana era diventata un volto noto Rai dove, tra l’altro, aveva inventato il Green Meteo per Rai Gulp. Anche Roberto Sergio, direttore generale Rai, ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Claudia Adamo: «Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai pubblica utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la Sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve. Riposa in pace».