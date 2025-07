Con questo mix puoi tenere aperte tutte le finestre che vuoi: non entrerà nessun insetto in casa

È questo l'unico mix naturale per allontanare gli insetti da casa in estate: in questo modo le finestre potranno stare sempre aperte senza problemi.

In estate, quando il caldo si fa sentire si cercherà in tutti i modi possibili di rendere, almeno gli ambienti di casa, più confortevoli. Ecco che quindi, oltre ad usare ventilatori e condizionatori, si tenderà ad avere le finestre e i balconi aperti, soprattutto nelle ore più fresche. In questo modo, non solo si cercherà di rinfrescare le varie stanze, ma si farà anche uscire l’aria viziata fuori, riducendo anche l’umidità presente.

Tuttavia, un gesto così semplice, come quello di tenere finestre e balconi aperti, in realtà risulta essere un vero e proprio lascia passare per tutti quegli insetti estivi, che, entreranno nelle nostre case fino a creare delle vere e proprie invasioni. Ecco che quindi, sarà importante trovare qualche piccolo stratagemma per evitare che questo accada.

Il mix naturale perfetto per non far entrare gli insetti in casa

Per cercare di limitare il numero d’insetti che entrano in casa, l’installazione di zanzariere potrebbe essere sicuramente una valida alternativa, ma se per svariati motivi non volessimo metterle? Ebbene, in questo caso non resta che provare un rimedio del tutto naturale che permetterà di potersi godere l’aria fresca ma senza il rischio di ritrovarsi casa invasa dagli insetti.

Anche se in commercio esistono tantissimi repellenti, come sempre è meglio optare per qualcosa che sia completamente naturale. In questo modo, infatti, si riuscirà ad ottenere lo stesso risultato, ma senza dover adoperare prodotti chimici che possono anche rappresentare un rischio per la salute. Ecco che quindi, per allontanare gli insetti basterà procurarsi questi ingredienti:

3 arance ben mature

Caffè in polvere quanto basta

5 palline di naftalina

Una manciata di chiodi di garofano

Carta da forno

Stoppini da candela

Prendere delle arance ben matura e tagliare una piccola parte alla base, così che possano restare stabili in piedi, poi tagliare via un terzo della parte superiore. A questo punto, svuotare l’interno delle arance, rimuovendo la polpa e lasciando solo la scorza. In una ciotola, avvolgere le palline di naftalina nella carta da forno e schiacciale fino a ottenere una polvere fine. Una volta fatto questo, si andranno a riempire le arance vuote.

Iniziare con uno strato generoso di caffè in polvere, aggiungere un po’ di naftalina polverizzata, quindi un altro strato di caffè. Mescolare leggermente per amalgamare gli ingredienti. Infine, aggiungere i chiodi di garofano e lo stoppino di una candela. Ora non resta che accendere e lasciare che l’aroma sprigionato funga da deterrente per gli insetti.