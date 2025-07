Roma, segnatevi queste date: per 7 giorni saranno gratuite

Un’iniziativa straordinaria sta per svolgersi nella Capitale per un periodo limitato di sette giorni. Chi raggiungerà Roma in occasione di un grande evento di portata mondiale avrà la possibilità di usufruire di un servizio gratuito. La città metterà a disposizione strutture facilmente accessibili nei paraggi delle principali stazioni ferroviarie e in strutture sportive periferiche.

Il tutto sarà reso possibile per sette giorni consecutivi grazie allo sforzo organizzativo promosso da enti istituzionali che offriranno un supporto concreto ai tantissimi che in questi giorni raggiungeranno Roma in occasione del Giubileo dei Giovani. Si prevedono un milione di pellegrini in due giorni in arrivo da 146 Paesi diversi del mondo, anche da zone di guerra.

L’annuncio è stato divulgato sui canali social già negli scorsi giorni. Il servizio è gratuito e la partecipazione è libera. Si richiede però il corretto uso delle strutture e il rispetto degli orari previsti. Ecco le date dei sette giorni in cui sarà possibile accedere a questa opportunità concreta e del tutto gratis.

Servizio gratis per una settimana consecutiva: le date da segnare

Dal 28 luglio al 3 agosto 2025 Roma sarà “invasa” da una folla pacifica di pellegrini, pronti a raggiungere la Capitale per partecipare al Giubileo dei Giovani 2025. Per fornire un’ospitalità ottimale la Protezione Civile ha predisposto un servizio straordinario di accoglienza per i pellegrini. Tra le misure rientra anche l’attivazione di diversi punti doccia gratuiti.

Le docce gratuite saranno dislocate in varie aree strategiche di Roma e dintorni, così da garantire adeguate condizioni igieniche e maggiore comfort ai partecipanti al Giubileo dei Giovani. Ma dove sarà possibile fare la doccia gratis? I punti doccia saranno attivati vicino alle principali stazioni ferroviarie di Roma e in una struttura sportiva dei Castelli Romani.

Più nel dettaglio, le docce gratuite saranno operative a Piazzale dei Partigiani, nei paraggi della Stazione Ostiense, via Masaniello, zona Stazione Tiburtina, via Nuova delle Fornaci, vicino alla Stazione San Pietro, e nel Palazzetto dello Sport di Frascati, in viale Luigi Einaudi 9. L’accesso gratuito ai servizi igienici sarà disponibile gratuitamente per tutta la settimana del Giubileo.

Il servizio dei punti doccia gratuiti si coordinerà con il piano di assistenza ai pellegrini messo a punto dalla Protezione Civile e dalle autorità locali. La Protezione Civile, considerata l’afflusso previsto di una grande massa di persone, ha diramato delle informazioni utili per i pellegrini, invitando tutti a utilizzare in maniera rispettosa e collaborativa il servizio, così da favorire un’esperienza di spiritualità e accoglienza sicura e positiva per tutti i partecipanti all’evento.