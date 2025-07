Infortunio Marquez, torna l’incubo in MotoGP: classifica ribaltata

La stagione della MotoGp sembra quasi finita con un titolo quasi mai in discussione ed un unico autentico dominatore. Marc Marquez quest’anno ha debuttato sulla moto più importante e forte, la Ducati ufficiale 2025 e sta lasciando letteralmente le briciole a tutti gli avversari, un dominio per certi versi imbarazzante rispetto a tutti gli altri.

Il più grande dei fratelli Marquez ha debuttato per la prima volta sulla moto che da anni vede protagonista il compagno di squadra Pecco Bagnaia e il campione spagnolo ha dominato la sfida, lasciando praticamente sempre dietro l’avversario e un primato quasi mai in discussione. L’unico modo per vedere dietro Marc Marquez riguarda possibili cadute e solo in questo modo l’iberico è in difficoltà.

In questo momento la classifica parla ben chiaro, Marquez ha 381 punti e 8 vittorie in questa stagione più le diverse Sprint dominate su tutti gli avversari, al secondo posto Alex Marquez a 261 punti e dietro, ancora più dietro, c’è Pecco Bagnaia, addirittura a soli 213 punti. Insomma una classifica netta e in questo modo Marc è ad un passo dal nono titolo, ma c’è una preoccupazione per lui ed i suoi tifosi. E quella preoccupazione è legata agli infortuni che potrebbero condizionare il resto della sua stagione.

Infortunio Marquez, ora si rischia un serio dramma

Marc Marquez è sempre più vicino al titolo, è ormai questione di mesi e tra i tifosi c’è solo la curiosità di capire quando Marc vincerà il titolo e non più se. Allo stesso tempo però in casa Marquez naviga la scaramanzia, e lo spagnolo si è confessato ai microfoni di As: “Cosa mi preoccupa in chiave Mondiale? Beh, un infortunio” e Marc ha raccontato di come negli ultimi anni abbia avuto delle difficoltà:

“In questi cinque anni forse ho perso la possibilità di lottare per i titoli a causa di infortuni, ma allo stesso tempo sono maturato nella mia vita personale”. Marquez è spesso stato nella sua carriera incline alle cadute e queste hanno portato a infortuni gravi, talvolta che hanno condizionato la sua carriera.

Il leader del Mondiale ha cosi proseguito: “Non è mai bello vivere momenti difficili, ma a volte aiuta a vedere le cose in modo diverso o a cambiare il proprio carattere in certe situazioni” e d’altronde lo spagnolo quest’anno ha provato a guidare in maniera meno rischiosa, evitando di arrivare al limite. E finora sta funzionando, solo gli infortuni separano Marquez dal nono storico titolo.